"Confíen en la Policía": Víctor Revoredo a transportistas tras recientes atentados contra 'El Mandarino'

Tras la consulta de Exitosa sobre los recientes atentados que sufrió la empresa de transportes 'El Mandarino', el Gral. PNP, Víctor Revoredo, pidió a los trabajadores del sector que confíen en la Policía.

Pide a que confíen en la Policía

La compañía de transporte 'El Mandarino' fue blanco de la delincuencia una vez más tras recibir un ataque en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón San Justiniano. Este se convierte en el seguno acto delictivo que recibe desde el inicio del año 2026.

Cabe señalar que, a raíz de esto los trabajadores han paralizado sus labores y cuentan con un chofer asesinado por lo que han solicitado seguridad permanente debido a que aseguran que la Policía solo se hace presente cuando sucede algún tipo de ataque y posteriormente se retiran.

En este contexto, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, ha pedido al personal de la empresa de transportes atacada a que tengan confianza en la Policía, emitió esta respuesta tras la pregunta de un equipo de Exitosa respecto a los dos atentados que sufrió la entidad en menos de un mes.

"Nosotros informamos lo que hacemos y el día de ayer, a altas horas de la noche, hemos estado en el Cono Norte, donde se ha realizado un atentado en el que sujetos de nacionalidad extranjera han efectuado disparos (...) a nuestros hermanos transportistas les decimos que estamos trabajando. Acogemos el pedido fundado que hacen y tenemos la disposición expresa de continuar con las operaciones. Les decimos que confíen en la Policía", señaló.

En esa línea, el jefe policial acotó que van a capturar a los responsables de los dos ataques en el que se ha atentado contra la vida causando daños materiales así como daños psicológicos. "Nosotros continuamos trabajando", sentenció Víctor Revoredo.

Paralizan servicios tras ataque

Luego de ser víctima de un segundo atentado en lo que va del presente año, la empresa 'El Mandarino' decidió paralizar sus servicios este jueves 5 de febrero. Sin embargo, estos amedrentamientos no son de ahora, sino que son blanco de la delincuencia desde hace 10 años.

Desde el primer año, los extorsionadores exigían mil soles y hasta este 2026 subieron a siete mil soles, así lo reveló el gerente general de la compañía quien también denunció que son cinco bandas quienes los extorsionan.

