Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, 5 de febrero?

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? Mantenerse informado sobre cuáles son las fluctuaciones de esa divisa en nuestro país en la mañana de este jueves 5 de febrero te permite planificar mejor tus gastos, por ello, conoce cómo cotiza el tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

Perú está a pocos meses de llevar a cabo las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del país, así como vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del Parlamento Andino y también vive una incertidumbre política tras los escándalos que girarían en torno al actual mandatario José Jerí como el caso 'Chifagate' y las reuniones con jóvenes que consiguieron una orden de servicios con el Estado.

En medio de esa polémica situación, la ciudadanía se mantiene con la interrogante de si esos factores influyen en el comportamiento de la moneda estadounidense en Perú y si es el mejor momento para comprar o vender dólares. Pues bien, esta divisa actúa como una referencia para nuestra economía.

Una entidad del Estado que te permite conocer de forma diaria el valor del dólar en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para proteger tu poder adquisitivo y evitar pérdidas al momento de realizar alguna operación o transacción financiera.

JUEVES, 5 DE FEBRERO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este miércoles, 4 de febrero? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.356 S/ 3.364

Esos valores dados a conocer por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación a la baja en comparación a los dos últimos días donde el precio era el siguiente:

Martes 3 de febrero: Compra a S/3.358 - Venta a S/3.369.

Miércoles 4 de febrero: Compra a S/3.359 - Venta a S/3.365.

Tipo de cambio dólar paralelo

Así que si buscas anticipar los cambios económicos y planificar con mayor seguridad también debes tener en cuenta el tipo de cambio del dólar paralelo suele estar influenciado por diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar de la calle en el mercado paralelo es la siguiente este jueves:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo el jueves 5 de febrero.

Así cerró el dólar ayer, 4 de febrero

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer que el dólar cerró ayer,miércoles 4 de febrero, en 3,3620, (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3599, con un máximo de 3,3620 y un mínimo de 3,3570.

Así cerró el dólar ayer, según el BCRP.

Mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar y el tipo de cambio este jueves 5 de febrero te permitirá anticiparte a cualquier variación y evitar afectaciones en tu economía.