¡Alerta sanitaria! Digemid retira lote de medicamento para la anemia en todo el Perú tras presentar "falla crítica"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó a la ciudadanía sobre el retiro de un lote de un medicamento en todo el Perú. Esta medida fue dispuesta por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) tras presentar "falla crítica".

Digemid retira lote de medicamento en todo el Perú

Digemid volvió a poner en vilo a la población tras emitir una alerta sanitaria en el país luego de detectar un resultado crítico en una prueba de calidad que indica que las tabletas de sulfato ferroso 300 miligramos "no se disuelve correctamente", aspecto que podría perjudicar a los consumidores.

Por dicha razón, la entidad adscrita al Ministerio de Salud (MINSA) dispuso el retiro y la destrucción de todas las unidades del lote 2077104 del mencionado producto farmacéutico en la presentación en caja por 100 unidades, con registro sanitario EN-05853, que se fabrica en el Perú.

Este aviso se dio a conocer a través de la Alerta Digemid N°13 - 2026, el cual se encuentra dirigido a profesionales de la salud, establecimientos farmacéuticos, instituciones privadas y públicas, responsables del suministro de medicamentos y al público general. Con este pronunciamiento se busca que el producto circule o que pueda ser consumido.

Hubo fallas en la prueba de disolución

Cabe señalar que, se tomó la decisión de retirar del mercado este medicamento luego de comprobarse que no cumple con los estándares de disolución establecidos, lo que significa que la tableta no se disuelve adecuadamente en el organismo.

Esto podría afectar la eficacia terapéutica del sulfato ferroso que es usado para la prevención y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, sobre todo en menores de edad, gestantes y personas que presenten deficiencias nutricionales. En este contexto, suministrar este fármaco con la disolución inapropiada perjudicaría en la absorción del hierro, reduciendo así su efecto estimado para el tratamiento.

Adicionalmente, la Digemid advirtió que existe la posibilidad de algún producto del lote, que dispuso retirar, permanezca en posesión de algún usuario final, por ello es que realizó esta comunicación a fin de que se evite su uso y salvaguardar la salud de la población.

Con esto, la ciudadanía debe estar alerta luego de que la Digemid detectara un problema crítico en el control de calidad y dispusiera el retiro así como la destrucción de un lote de tabletas recubiertas de sulfato ferroso con el objetivo de evitar consecuencias en la población.