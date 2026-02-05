Betssy Chávez reaparece desde la embajada de México para impulsar campaña de su madre al Senado

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde noviembre del 2025, Betssy Chávez se encuentra asilada políticamente en la embajada de México a pesar de la condena que se le impuso. Por el delito de conspiración a la rebelión, el Poder Judicial le impuso una pena privativa de la libertad de 11 años con 5 meses y 15 días.

Sin embargo, esta sentencia continúa sin poder hacerse efectiva ya que el gobierno de México decidió otorgarle asilo político a la expremier de Pedro Castillo en su residencia diplomática en nuestro país. Pese a ello, la excongresista continúa enviando mensajes a través de sus redes sociales.

Betssy Chávez impulsa campaña de su madre desde el asilo

Una de las premisas que Betssy Chávez debe cumplir desde su asilo en la embajada de México es no enviar ni pronunciarse sobre temas políticos internos del Perú. Sin embargo, esto fue pasado por alto por la expresidenta del Consejo de Ministros luego de un video publicado en sus cuentas oficiales.

En estas imágenes se observa a la excongresista de Perú libre impulsando la campaña política de su madre Herminia Chino quien postula al Senado por Podemos Perú. La candidata viajará con rumbo al sur del país, exactamente a Tacna para continuar con sus actividades proselitistas.

"Mi mami está viajando mañana a Tacna... les envío con ella un fuerte abrazo", indicó la expremier en este video el cual ha sido considerado como una burla para el Poder Judicial.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna, cuestionó que Betssy Chávez venga realizando campaña política a favor de su madre, Herminia Chino, quien busca llegar al Senado junto a su partido. "Ella está en una situación política inestable",... pic.twitter.com/iLAKse44gD — Exitosa Noticias (@exitosape) February 4, 2026

José Luna cuestiona mensaje de Betssy Chávez

Precisamente, el líder político de Podemos Perú, José Luna, también se pronunció sobre este clip rechazándolo de manera contundente. El actual congresista indicó que la situación política de Chávez Chino no es la mejor como para hacer este tipo de campañas desde la embajada de México.

Eso sí, el candidato a la presidencia de la República indicó que las reuniones con su madre no deben prohibirse, pero estas deben quedarse en privado.

"Yo preferiría que no se hicieran porque definitivamente ella está en una situación política inestable y debe cuidar las formas. A su mamá también le diría que eso no debe publicarse, si se reúnen en privado que quede en privado porque tampoco vamos a impedir reunión entre madre e hija", indicó.

En resumen, Betssy Chávez reapareció desde la embajada de México para impulsar la campaña política de su madre quien postula al Senado por el partido Podemos Perú. Por su condición de asilada, la expremier está prohibida de emitir mensajes de este tipo.