'El Mandarino' paraliza servicios tras ataque: Denuncian ser extorsionados por cinco bandas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

No brindarán el servicio de transporte público este jueves 5 de febrero, así lo decidieron los trabajadores de El Mandarino, tras ser víctimas de dos ataques en menos de una semana.

Piden apoyo de la PNP

Tras ser atacados dos veces en menos de una semana en lo que va del 2025, los conductores de la empresa El Mandarino, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho y Comas, han decidido no salir a trabajar.

En diálogo con Exitosa, el gerente de la compañía informó que están buscando comunicarse al número telefónico dejado en el ataque del miércoles 4 de febrero, con el fin de llegar a un acuerdo con la organización criminal.

"Es lamentable vivir esta situación que es por segunda vez, la primera vez fue en Canto Grande en el local central de la empresa, que realmente vino la persona, la forma, la estrategia y disparan a quemarropa. No dejaron ningún número telefónico. Ahora, nuevamente ayer en la entrada de Collique (...) casi la misma modalidad, entonces se supone que es la misma persona, entonces el día de ayer ya dejaron un número telefónico", indicó.

Cabe señalar que, pese a lo ocurrido, hasta el momento no se observa protección policial en el patio de maniobras, por lo que el gerente de la empresa pidió apoyo a la Policía Nacional del Perú.

"Quisiera pedir a la Policía Nacional, o mejor realmente al Estado, al presidente, que realmente haga cosas por el transporte. Hay que ser bien sinceros, el transporte está en una clase media baja pero lastimosamente no tenemos ayuda del Estado. El día que pasa el incidente viene la prensa, viene la policía, vienen todos, pasan dos tres días, esto se calmó y nadie dice nada", señaló.

Por ello pidió que se ponga seguridad a las empresas de transportes las 24 horas, una propuesta que se había realizado anteriormente. Además, pidió crear una indemnización para las familias de los fallecidos.

Revoredo pide confianza

Tras la consulta de Exitosa sobre los recientes atentados que sufrió la empresa de transportes 'El Mandarino', el Gral. PNP, Víctor Revoredo, pidió a los trabajadores del sector que confíen en la Policía.

"Nosotros informamos lo que hacemos y el día de ayer, a altas horas de la noche, hemos estado en el Cono Norte, donde se ha realizado un atentado en el que sujetos de nacionalidad extranjera han efectuado disparos (...) a nuestros hermanos transportistas les decimos que estamos trabajando. Acogemos el pedido fundado que hacen y tenemos la disposición expresa de continuar con las operaciones. Les decimos que confíen en la Policía", señaló.

Es en ese contexto que los trabajadores de la empresa El Mandarino, han decidido paralizar sus labores debido a dos ataque sufridos en menos de una semana.