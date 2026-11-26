26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Aron Espinoza, regidor electo de la Municipalidad de Lima por Podemos Perú, se refirió a la acumulación de basura en distintos distritos de Lima Metropolitana y pidió que se declare en emergencia el servicio de recojo de residuos. Asimismo, señaló que la comuna provincial debe intervenir cuando un distrito se vea desbordado por esta problemática.

Pide declarar en emergencia recojo de basura

Aron Espinoza exhortó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a tomar medidas urgentes frente a la acumulación de residuos en distintos distritos de la capital. En ese sentido, planteó que la Municipalidad Metropolitana de Lima utilice sus unidades de limpieza para apoyar a las jurisdicciones afectadas.

"Le voy a pedir a Renzo Reggiardo, alcalde hasta el 31 de diciembre, que, por favor, declare en emergencia el tema de la basura y que pueda con sus compactadoras y sus camiones pueda recoger la basura en todos los distritos", afirmó.

Cuestiona falta de compactadoras en Chorrillos

Espinoza también se refirió a la acumulación de basura en Chorrillos y señaló que el Concejo Municipal rechazó la propuesta del alcalde distrital para comprar ocho compactadoras, luego de algunas observaciones de la Contraloría.

"Si el marco legal, lo permite, ahí mandé las imágenes de cómo está el distrito de Chorrillos. El alcalde lleva al Concejo la compra de ocho compactadoras que la Contraloría había observado algunos temas ahí. El Concejo se lo negó", señaló.

Advierte acumulación de basura en vías metropolitanas

Asimismo, alertó sobre la presencia de residuos en la avenida Nicolás Ayllón, entre El Agustino y La Victoria, y en los alrededores de La Parada, donde también hay comerciantes ambulantes. Recordó que Reggiardo se comprometió a limpiar la zona antes de terminar su gestión.

"La avenida Nicolás Ayllón es una vía metropolitana que está llena de basura que está en el límite de El Agustino con La Victoria. En La Parada, que está llena de basura y de ambulantes. Reggiardo se comprometió que antes que termine la gestión lo va a limpiar", sostuvo.

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