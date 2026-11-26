26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori participó en la firma de una adenda al contrato de concesión con Cálidda para impulsar la masificación del gas natural en siete regiones del país. Durante la ceremonia, realizada en Cusco, destacó que el acuerdo permitirá beneficiar a más de 300 mil familias con el acceso a este recurso energético.

Keiko Fujimori firma adenda que logrará masificar el gas natural

Desde la ciudad imperial, la mandataria calificó la suscripción del acuerdo como un avance hacia la justicia social, al considerar que durante décadas miles de familias del centro y sur del Perú no pudieron acceder al gas natural, pese a que este recurso se extrae del territorio nacional.

"Hoy damos un paso fundamental hacia la justicia social en el Perú. Durante décadas, millones de familias del centro y del sur del país han observado cómo el gas natural, un recurso estratégico extraído de nuestra propia tierra, pasaba por su puerta, pero no entraba a sus casas", manifestó.

En esa línea, Keiko Fujimori resaltó que la firma de la adenda permitirá revertir esta situación y ampliar el acceso a una fuente de energía que calificó como limpia, segura y económica.

"Hoy empezamos a revertir esta situación con la firma de esta adenda al contrato de concesión con Cálidda, que se acaba de suscribir en compañía de los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali", sostuvo.

Asimismo, la jefa de Estado indicó que más de 300 mil familias se verán beneficiadas con la ampliación del servicio de gas natural, lo que representaría un avance en el acceso a alternativas energéticas para los hogares de estas zonas del país.

Presidenta llegó a Cusco para participar en CADE Ejecutivo 2026

La llegada de Keiko Fujimori a Cusco también estuvo relacionada con su participación en la clausura del CADE Ejecutivo 2026, encuentro que reúne a representantes del sector empresarial, autoridades y otros actores vinculados al desarrollo económico del país.

Su presencia en la ciudad imperial generó expectativa por las actividades oficiales previstas durante su visita, entre ellas la suscripción de la adenda para ampliar la cobertura del gas natural.

Finalmente, con este acuerdo, el Gobierno de Keiko Fujimori a través de la firma de la adenda, busca impulsar la expansión de este servicio de gas natural en regiones del centro y sur del país, con el objetivo de facilitar que más hogares puedan acceder a una alternativa energética de menor costo.