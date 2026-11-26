26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial.

Reacción institucional y atribución del ataque informático

En declaraciones recogidas por el medio 'The Athletic', perteneciente a 'The New York Times Company', el ente rector del fútbol mundial calificó el incidente como un ciberataque de carácter criminal y condenó de manera enérgica tanto la obtención ilícita como la publicación de los archivos sustraídos, con especial énfasis en la exposición de datos personales.

La autoría de la intrusión fue reivindicada por el grupo denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC). De acuerdo con reportes especializados, los responsables publicaron un paquete de archivos en un foro clandestino el pasado 21 de noviembre tras incluir a la FIFA en su lista de objetivos y habrían intentado extorsionar a la entidad a cambio de frenar la divulgación del material.

Los atacantes sostuvieron que lograron extraer aproximadamente 12.2 gigabytes de datos alojados en el entorno de Microsoft utilizado por la federación. Posteriormente, la firma de ciberseguridad DarknetSearch analizó una copia de la filtración y verificó la existencia de 2.460 documentos, cuyo volumen alcanzó los 13.15 gigabytes al descomprimirse.

Según el peritaje técnico realizado por dicha compañía sobre el contenido filtrado, alrededor del 83 % de los archivos expuestos correspondía principalmente a presentaciones corporativas y material audiovisual destinado a capacitaciones internas.

Hipótesis sobre la vulneración y alcances de la investigación

Respecto al mecanismo empleado para concretar el ingreso ilícito, el portal especializado Escudo Digital difundió este jueves versiones de fuentes cercanas al caso que apuntan a una posible maniobra de suplantación de identidad de trabajadores de la FIFA a través de correos electrónicos.

Dichas informaciones preliminares también indican que el volumen de información comprometida representaría menos del 0.1 % del total de datos que administra la organización deportiva, aunque este porcentaje todavía carece de validación oficial por parte de la entidad.

Hasta el momento, la FIFA no ha precisado la fecha exacta en que se produjo la intrusión informática, el número total de personas afectadas, las cuentas específicas que fueron vulneradas ni la identidad de los titulares de la información expuesta.

Del mismo modo, la institución aún no ha confirmado formalmente la responsabilidad directa del grupo Handsome Boy Hacking Club ni ha ratificado la totalidad de las cifras divulgadas por los atacantes, mientras continúan las diligencias técnicas junto a las autoridades correspondientes.

En ese sentido, la FIFA mantiene abiertas las investigaciones internas y de seguridad digital para determinar el alcance real de la filtración y mitigar eventuales riesgos derivados del acceso no autorizado a sus sistemas.