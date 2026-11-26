26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las ollas comunes de Lima Metropolitana enfrentan un panorama complicado ante los efectos que podría generar el fenómeno El Niño en los próximos meses. El encarecimiento de los productos de primera necesidad, así como los gastos que implica conseguir agua y gas para cocinar, amenaza la continuidad de estos espacios que brindan alimentación a las familias en situación de vulnerabilidad.

En diálogo con Exitosa, Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, manifestó su preocupación por el escenario que se avecina para el 2027 y adelantó que su organización buscará reunirse con representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para solicitar mayores recursos económicos.

Ollas comunes solicitan créditos suplementarios al Gobierno

La dirigente explicó que una de sus principales demandas consiste en conseguir créditos suplementarios que permitan afrontar las consecuencias del fenómeno climático y garantizar la compra de alimentos para las organizaciones comunitarias.

Ramos señaló que tenían prevista una reunión con representantes del sector para plantear sus principales necesidades y conseguir mecanismos de financiamiento que permitan sostener la atención alimentaria.

"Bueno, hoy día tenemos reunión en el Ministerio de Inclusión Social, espero que nos pueda atender la ministra o el viceministro, ya tenemos planteado ya a las tres de la tarde, queremos sacar créditos suplementarios para que pueda mitigar este fenómeno del niño para poder comprar alimentos", declaró a Exitosa.

Asimismo, cuestionó las dificultades que enfrentan cuando los subsidios destinados a estas organizaciones pasan primero por las municipalidades, por lo que pidió que los recursos sean entregados directamente a sus presidentas.

"El otro tema que hemos pedido también es que los subsidios directos pasen directamente hacia las presidentas de las ollas comunes, porque al pasar por las municipalidades hay un sinfín de problemas, porque las licitaciones se caen, las municipalidades a pesar de teniendo dinero no compran", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, solicitó al Gobierno un crédito suplementario para atender las necesidades del sector frente al impacto del fenómeno El Niño. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de inseguridad alimentaria y anemia en las poblaciones vulnerables. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Fenómeno El Niño: al menos 9 millones de peruanos estarían en riesgo ante posible escasez de alimentos November 26, 2026

Advierten avance de anemia y desnutrición

La representante también destacó que las organizaciones vienen impulsando iniciativas propias para conseguir alimentos, entre ellas la recuperación de productos y la implementación de espacios de cultivo. Sin embargo, remarcó que estas acciones no reemplazan la responsabilidad de las autoridades.

"Pero no nos hemos quedado de brazos cruzados, nosotros hemos empezado también a hacer nuestros propios biohuertos, a sembrar nuestros propios alimentos, pero no va a quedar en manos de nosotros, tiene que la autoridad, el gobierno tiene que trabajar en conjunto", manifestó.

Ramos alertó que la inseguridad alimentaria continúa avanzando y que sus consecuencias afectan tanto a niños como a adultos mayores, especialmente por el incremento de la anemia y la desnutrición. Finalmente, advirtió que las organizaciones no descartan retomar las movilizaciones si no reciben respuestas concretas del Ejecutivo.

"Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, si tengamos que salir a una marcha, a un plantón como lo hemos hecho desde el 2020-2021 para que nos haya la ley de ollas, vamos a seguir haciéndolo y eso no vamos a esperar", afirmó.

Las ollas comunes solicitan una respuesta anticipada del Gobierno frente a los efectos del fenómeno El Niño. Para Ramos, garantizar recursos y mejorar la entrega de subsidios será fundamental para evitar que las dificultades económicas y alimentarias de las familias más vulnerables sigan agravándose durante el 2027.