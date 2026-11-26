26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por disposición de la Municipalidad de Lima, desde las 5:00 a. m. de este jueves 26 de noviembre, se estableció la restricción preventiva del carril derecho en sentido norte-sur de la Costa Verde, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz. La medida también comprende la bajada Balta y la vereda peatonal contigua, como parte de las acciones para prevenir posibles accidentes ante el riesgo de desprendimiento de rocas.

Geomallas reforzarán la seguridad en 46 puntos críticos

En paralelo, se inició la segunda etapa de instalación y mantenimiento de geomallas en 46 puntos críticos de los acantilados de la Costa Verde, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el peligro de caída de piedras. Ante estas intervenciones, se exhortó a conductores y peatones a respetar la señalización, tomar las precauciones correspondientes y evitar las zonas restringidas.

Municipalidad mantendrá restricción por riesgo de desprendimientos

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, conversó con Exitosa para brindar mayores detalles sobre las restricciones vehiculares establecidas en un tramo de la Costa Verde debido a los fuertes oleajes y al riesgo que representan para los conductores y peatones.

"Como lo señala el comunicado, el alcalde ha dispuesto el cierre del carril derecho en sentido norte-sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz. Nuestra presencia responde al riesgo existente y la medida se mantendrá aproximadamente hasta el día 29, cuando la Marina nos indique que ya no existe una alerta", señaló.

Casaretto precisó que buscan proteger a los peatones y conductores ante el riesgo existente en los acantilados. Asimismo, explicó que el tránsito vehicular se mantiene habilitado por dos carriles, mientras continúan los trabajos de protección en la zona.

"La preocupación es proteger la vida de las personas y garantizar la seguridad del tránsito. Esta zona está restringida para el tránsito peatonal, y para el vehicular están funcionando dos carriles. Esto nos permite para que podamos continuar con las labores de protección", agregó.

De esta manera, la Municipalidad de Lima mantiene las restricciones en este tramo de la Costa Verde como medida preventiva ante el riesgo de caída de rocas, con el propósito de resguardar a conductores y peatones.