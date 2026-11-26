26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 25 de noviembre, un corresponsal de Pucallpa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) sufrió un atentado en contra de su seguridad mientras se encontraba cenando en un establecimiento junto a un equipo periodístico. La institución pública afirmó su rechazo al violento acto y pidió que se realicen las investigaciones correspondientes.

IRTP emite comunicado ante ataque a uno de sus corresponsable

Frente a los daños a nivel físico que recibió, el IRTP se pronunció en un comunicado para sar a conocer su sentir frente a la situación de violencia a la que se enfrentó su corresponsal en Pucallpa.

Asimismo, expresó su enérgico rechazo y condena al ataque contra Marcio Pérez De la Cruz, corresponsal de TVPerú en Pucallpa, quien resultó herido de bala en el brazo derecho mientras se encontraba junto a un equipo de periodistas de la filial.

"El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) expresa su enérgico rechazo y condena el ataque contra Marcio Pérez De la Cruz, corresponsal de TVPerú en Pucallpa, quien resultó herido por un impacto de bala en el brazo derecho mientras se encontraba junto a un equipo de periodistas de nuestra filial", expresó el comunicado.

📄 El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) expresa su enérgico rechazo y condena el ataque contra Marcio Pérez De la Cruz, corresponsal de TVPerú en Pucallpa, quien resultó herido por un impacto de bala en el brazo derecho mientras se encontraba junto a un equipo de periodistas de nuestra filial. 📌 El corresponsal fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa, donde recibe atención médica y presenta un pronóstico favorable. El IRTP expresa su solidaridad con Marcio Pérez y su familia, garantiza el apoyo institucional correspondiente y exige a las autoridades competentes iniciar las investigaciones para identificar y sancionar al responsable de este atentado. #IRTP #TVPerú #Pucallpa #TVPerúNoticias Lee también Callao: joven termina gravemente herido tras recibir dos disparos durante persecución de sicarios en motocicleta November 26, 2026

¿Qué ocurrió con el corresponsal en Pucallpa?

La tarde del pasado 25 de noviembre, el corresponsal de TVPerú en Pucallpa, Marcio Pérez De la Cruz, fue atacado a balazos mientras se encontraba en un restaurante de la ciudad.

El violento acto fue propinado por un desconocido que llegó al establecimiento y disparó contra el periodista impactando con una bala en su brazo derecho. Una vez ocurrido el atentado, el comunicador fue trasladado y recibió atención médica en el Hospital Regional de Pucallpa, donde quedó estable y fuera de peligro luego de ser curado por el personal especializado.

Piden investigación para dar con el agresor

También, el IRTP expresó su solidaridad con el periodista y sus familiares, y aseguró que ha dispuesto el apoyo correspondiente tras el ataque. Además, exigió a las autoridades iniciar las investigaciones para identificar al responsable y aplicar todo el peso de la ley contra el autor del hecho criminal.

"Expresamos nuestra solidaridad a él y su familia, para lo cual hemos dispuesto el apoyo correspondiente", manifestó el anuncio (...) Exigimos a las autoridades correspondientes que se inicien las investigaciones, para aplicar todo el peso de la ley contra el autor de este hecho criminal", enfatizó el comunicado.

Finalmente, el IRTP emitió un comunicado donde se pronuncia tras conocerse el atentado al corresponsal de Pucallpa que fue herido de bala mientras cenaba con su equipo y pidió se esclarezcan los hechos.