26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene corte temporal del recurso hídrico programado para el viernes 27 de noviembre. Descubre qué distritos y zonas se verán afectadas.

Motivo del corte de agua este 27 de noviembre, según Sedapal

Este viernes 27 de noviembre, la interrupción programada del servicio de agua potable continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal.

De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, el corte se deberá a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorio para garantizar el buen funcionamiento del sistema. En ese marco, instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico.

Además, les recuerda revisar detenidamente el cronograma oficial, que puede variar conforme pasen las horas dependiendo del tipo de intervención a realizar en cada sector.

¿En qué distritos de Lima habrá corte de agua? Horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este viernes 27 de noviembre:

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. San Gabriel Alto, A. H. Nuevo Horizonte, A. H. Fernando Belaúnde Terry, A. H. Las Antillas, A. H. Asunción de Cachuy, A. H. 8 de Diciembre, A. H. Virgen de Cocharcas, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Ampl. Monte Bektu, A. H. Las Torres de San Gabriel Alto.

En La Molina

Desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Paraje de Puruchuco, A. H. San Francisco de Ate, Asoc. San Francisco de Asís 4ta etapa, urb. Alpamayo, urb. Banco Javier Prado, urb. Laderas de Melgarejo, Coop. Aprovvisa, urb. Aprovvisa, urb. Pablo Boner, urb. Far West Villa, urb. Campo Verde, urb. Santa Patricia 1ra etapa.

Corte de agua en Puente Piedra

Sedapal anuncia que el corte temporal del servicio de agua potable también afectará los siguientes sectores del distrito de Puente Piedra, desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.:

Interrupción temporal del servicio de agua potable el 27 de noviembre.

Zonas del Callao donde será el corte de agua

Asimismo, Sedapal informa que el corte de agua también afectará las siguientes áreas del primer puerto del Perú desde la 1:00 p. m. del viernes 27 hasta la 1:00 a. m. del sábado 28 de noviembre, entre ellas:

Área comprendida entre la av. Sáenz Peña, av. República de Panamá, jr. Supe, av. Argentina, av. Rímac, av. Atalaya, av. Néstor Gambetta, río Rímac, av. Contralmirante Mora, límite del Terminal Portuario del Callao, litoral del Océano Pacífico (La Punta), Circuito de Playas y jr. Vigil.

Sin agua en áreas de La Punta

Desde la 1:00 p. m. del viernes 27 hasta la 1:00 a. m. del sábado 28 de noviembre en área comprendida entre la av. Sáenz Peña, av. República de Panamá, jr. Supe, av. Argentina, av. Rímac, av. Atalaya, av. Néstor Gambetta, río Rímac, av. Contralmirante Mora, límite del Terminal Portuario del Callao, litoral del Océano Pacífico (La Punta), Circuito de Playas y jr. Vigil.

Así que ten en cuenta que, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, Sedapal reporta que habrá corte de agua en al menos cinco distritos de Lima este 27 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento preventivo.