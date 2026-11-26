26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la puesta en circulación de una nueva moneda de plata de colección, esta vez dedicada al tricentenario del Convento de Santa Rosa de Ocopa, emblemática institución ubicada en la provincia de Concepción, departamento de Junín.

La nueva pieza numismática tiene una denominación de S/1 y forma parte de las emisiones especiales que realiza la entidad para conmemorar acontecimientos e instituciones importantes de la historia nacional. Su lanzamiento fue oficializado mediante la Circular N.° 0031-2026-BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de noviembre.

Uno de los aspectos que destaca de esta edición es su limitada producción, pues el organismo estableció una emisión máxima de 5.000 unidades. Asimismo, la moneda estará disponible a través de la tienda virtual del BCRP, donde se difundirá su precio de venta.

¿Cómo es la nueva moneda de plata del BCRP?

La pieza presenta en su reverso la fachada principal del Convento de Santa Rosa de Ocopa , construcción arquitectónica que protagoniza esta edición conmemorativa. En el diseño se distinguen sus dos torres, los campanarios, los relojes y el cuerpo central de la iglesia. También se observa, en la parte inferior, la arquería que integra el conjunto arquitectónico.

Alrededor de esta representación aparece la inscripción "Tricentenario del Convento de Santa Rosa de Ocopa", mientras que en el lado izquierdo figura el periodo 1725-2025, correspondiente a los 300 años que se recuerdan.

Por su parte, el anverso lleva el Escudo de Armas del Perú, acompañado del nombre del Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación 2026 y la denominación «UN SOL».

Características de la moneda

Al igual que otras piezas de su tipo, las características de la moneda son:

Denominación: S/1,00

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5 mil unidades

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la moneda?

Respecto a su adquisición, el BCRP indicó que el precio será difundido mediante su portal oficial de ventas: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/. Según la información publicada sobre esta nueva emisión, su valor estimado sería similar al de otras monedas de plata con características equivalentes, cuyo precio de referencia es de aproximadamente S/125. Sin embargo, el monto puede variar de acuerdo con la cotización de la plata y los costos correspondientes.

Esta nueva emisión se suma a la moneda presentada el 19 de noviembre de 2026, dedicada al bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno, que también tuvo una producción máxima de 5.000 ejemplares.

El BCRP continúa ampliando su colección de monedas conmemorativas mediante piezas que representan instituciones y acontecimientos vinculados con el patrimonio peruano. Esta vez, el Convento de Santa Rosa de Ocopa tendrá un reconocimiento numismático con una edición limitada que busca preservar su importancia histórica y arquitectónica.