26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este jueves 26 de noviembre.

Precio del dólar hoy, 26 de noviembre: cotización Sunat

A pocos días del mes de diciembre y con ello una de las celebraciones más esperadas del año, la ¡Navidad!, miles de peruanos comienzan a organizar sus gastos para las fiestas, desde la compra de regalos hasta la preparación de cenas familiares y los viajes.

En medio de este panorama, conocer el precio del dólar en Perú y cómo se mueve el tipo de cambio se convierte en una información clave para saber cuándo es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa. Ten en cuenta que la cotización de esa divisa en el mercado cambiario peruano puede influir en distintos productos, servicios y compromisos financieros.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, jueves 26 de noviembre, en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Dólar HOY en Perú: precio y cotización del tipo de cambio este miércoles 25 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,490 S/ 3,496

La Sunat actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes y puedes revisarlo a través de este LINK. Sin embargo, de acuerdo al precio dado a conocer hoy, se refleja una leve variación al alza en comparación con el último miércoles 25 de noviembre, donde la compra era de S/ 3,470 y la venta: S/ 3,479.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Debes tener en cuenta que el precio del dólar puede variar a lo largo del día dependiendo de la oferta y demanda de divisas, así como de factores económicos externos como decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el precio del cobre y el contexto político local.

Además, se aconseja revisar a cuánto cotiza la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú para comparar las tasas y cuidar mejor tu poder adquisitivo. En ese sentido, te revelamos a cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, según el portal cuántoestáeldólar.pe este jueves, 26 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,465 | Venta S/ 3,500.

Cotización del tipo de cambio del dólar Ocoña o paralelo.

Así cerró el dólar ayer en Perú, según el BCRP

Otra institución en el que puedes encontrar información actualizada sobre el precio del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

La entidad liderada actualmente por Julio Velarde dio a conocer que el dólar cerró ayer, 25 de noviembre: en 3,4780, (con una apertura de 3,4870), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4970, con un máximo de 3,5070 y un mínimo de 3,4750.

En ese sentido, si estás pensando en realizar alguna operación con el dólar hoy, 26 de noviembre, ten en cuenta que el tipo de cambio para la compra en el mercado paralelo cotiza a S/ 3,465 y la venta a S/ 3,500; mientras que el precio Sunat es el siguiente: compra S/ 3,490 y la venta S/ 3,496, en Perú.