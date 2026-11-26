26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 486 para advertir sobre la ocurrencia de precipitaciones en la costa norte y la sierra del país desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

El fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles emergencias asociadas a las condiciones climáticas.

¿Qué regiones serán afectadas por las lluvias?

El pronóstico meteorológico contempla precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra hasta el domingo 29 de noviembre. En la sierra centro y sur también se prevé la ocurrencia de granizo y nevadas en sectores ubicados por encima de los 2800 y 3800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Por otro lado, la costa norte registrará lluvias de similar intensidad, principalmente en los departamentos de Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura. Tampoco se descarta la presencia de lloviznas en distritos cercanos al litoral de la costa centro y sur.

Para este viernes 27 de noviembre, el Senamhi estimó acumulados de lluvia diferenciados según cada zona geográfica. En la costa norte se esperan registros de entre 5 y 80 milímetros por día, mientras que en la sierra norte alcanzarían entre 5 y 45 milímetros diarios.

En la sierra centro, los acumulados previstos oscilarían entre 5 y 20 milímetros por día. En tanto, para la sierra sur se estiman valores cercanos a los 15 milímetros diarios.

Los departamentos comprendidos en la alerta son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Indeci brinda recomendaciones ante posibles emergencias

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar las condiciones de seguridad en sus respectivas jurisdicciones, especialmente ante la posibilidad de deslizamientos y huaicos como consecuencia de las precipitaciones.

Entre las principales recomendaciones figura revisar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y correctamente señalizadas, de manera que los ciudadanos puedan trasladarse oportunamente hacia zonas seguras en caso de una emergencia.

También pidió comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

En cuanto a las medidas que deben adoptar las familias, el organismo recomendó proteger y reforzar los techos de las viviendas para reducir posibles daños ocasionados por las lluvias y los fuertes vientos.

Además, aconsejó implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, siempre en coordinación con las autoridades locales.

Las precipitaciones continuarán representando un riesgo para distintas localidades del país hasta el domingo 29 de noviembre. Por ello, las autoridades deberán mantener las medidas de prevención y la población tendrá que permanecer atenta a los avisos meteorológicos para evitar exponerse a situaciones peligrosas.