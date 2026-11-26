26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven fue atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles mientras se desplazaba a bordo de su motocicleta por las calles de la provincia constitucional del Callao. El violento episodio ocurrió en medio de la persecución de varios sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego contra la víctima en reiteradas ocasiones.

Según información policial, el hombre era perseguido por varias cuadras por sus atacantes hasta llegar a la cuadra 10 del jirón Zepita. Fue exactamente en el cruce con la calle Miró Quesada donde los desconocidos lograron alcanzarlo y le dispararon, impactándolo en dos oportunidades.

Víctima permanece internado

Los proyectiles provocaron que el motociclista perdiera el conocimiento y cayera de su vehículo menor. Tras el atentado, la víctima fue identificada por las autoridades como Leandro Temerocha Miranda y trasladada de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

En la escena del ataque, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes. Durante las inspecciones, lograron identificar el casco y la motocicleta del agraviado, además de recoger evidencias relacionadas con los dos impactos de bala que recibió durante el atentado.

El hecho de sangre generó temor entre los vecinos de este sector del Callao, quienes se encontraban descansando cuando escucharon los disparos. Sin embargo, evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación debido al miedo a posibles represalias por parte de los responsables del ataque.

El móvil del atentado permanece bajo investigación policial. Asimismo, las autoridades solicitaron las imágenes de dos cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, cuyo registro será fundamental para identificar a los sicarios, quienes consiguieron escapar tras perpetrar el ataque.

Este nuevo episodio de violencia se suma a otro hecho delictivo ocurrido en Lima norte en menos de cinco horas, una situación que genera preocupación por la inseguridad ciudadana, pese al estado de emergencia vigente.

Otro ataque armado en la madrugada

Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos en los exteriores de un condominio residencial de San Martín de Porres (SMP), luego de ser perseguido por un sujeto armado que le disparó en reiteradas oportunidades. La víctima registraba más de 20 antecedentes policiales por diversos delitos, por lo que la Policía no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

El crimen ocurrió en los exteriores del condominio residencial Tomás Valle, ubicado en el límite de San Martín de Porres con Los Olivos. La víctima, identificada como Ronald Eduardo Salcedo Jara, alquilaba un departamento en este complejo habitacional. Según los primeros reportes, el atacante llegó caminando por el jirón Las Rosas hasta la entrada de la torre 2.

Una vez que ubicó a su objetivo, el sujeto abrió fuego hasta en cinco oportunidades. Durante el ataque, Ronald intentó escapar de su agresor y corrió en dirección a la cuadra 12 de la avenida Tomás Valle. Sin embargo, el sicario lo persiguió y terminó alcanzándolo frente a la puerta principal del condominio, donde volvió a dispararle.