26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Lima ya tiene definido el equipo que gobernará la capital durante los próximos cuatro años. Jeanette Alonzo fue proclamada alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030, luego del triunfo de Renovación Popular en las Elecciones Municipales de 2026. Con ella fueron proclamados los regidores que integrarán el Concejo Metropolitano.

Un Concejo con seis organizaciones

Los regidores electos pertenecen a seis agrupaciones: Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Ahora Nación.

Renovación Popular tendrá la mayor representación, con 21 regidores. Su lista está encabezada por Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, seguido de Jesús Gálvez Olivares y Fabiola Morales Castillo.

Avanza País contará con nueve regidores, y su lista la abre Ivonne Tapia Vivas. Somos Perú tendrá cinco, con Vicente Romero Fernández a la cabeza. Podemos Perú obtuvo dos escaños, para Yeremy Espinoza Velarde y Rosa María Aranda García.

Alianza para el Progreso y Ahora Nación tendrán un regidor cada una: Jorge Delgado Monteblanco y Magaly Blas Blas, respectivamente. Según estas cifras, el Concejo tendrá 39 regidores, sin contar a la alcaldesa. Ese total sale de sumar las listas publicadas, el texto no lo indica de forma expresa.

¿Cuándo asumen y cómo recibirán sus credenciales?

Alcaldes y regidores fueron elegidos por cuatro años. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, asumirán sus cargos el 1 de enero de 2027.

Antes de esa fecha, el Jurado Electoral Especial Lima Centro entregará las credenciales en formato físico y digital, según un acuerdo del Pleno del 28 de octubre de 2026. Las credenciales físicas se entregarán en una ceremonia oficial. Las digitales llegarán antes, mediante las casillas electrónicas de las autoridades electas.

Cuenta regresiva para asumir el sillón municipal

Con la proclamación concluye la etapa electoral y comienza la de transición. Alonzo y el Concejo Metropolitano deberán prepararse para asumir la gestión de la capital en poco más de un mes. Con 21 de los regidores, Renovación Popular tendrá un peso decisivo en las decisiones del Concejo durante los próximos cuatro años. Las demás bancadas serán más pequeñas pero tendrán voz en el debate municipal.