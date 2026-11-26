26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La electa gobernadora regional de Cusco, Verónika Mendoza, solicitó al Gobierno de Keiko Fujimori abstenerse de suscribir la Novena Adenda al contrato de concesión de la empresa Cálidda bajo los términos actuales. La autoridad electa calificó la propuesta como "migajas" al considerar insuficiente la cantidad de conexiones domiciliarias de gas natural proyectadas para Quillabamba.

Cuestionamientos a la cobertura en Quillabamba y exigencia del SITGAS

Durante su participación en el foro empresarial CADE Ejecutivos 2026, Mendoza observó que, tras más de dos décadas desde el inicio de la explotación del gas de Camisea, la población y la industria cusqueña continúan sin acceder de manera directa a este recurso energético.

"Creemos que ofrecernos, por ejemplo, 800 conexiones para Quillabamba en 10 años es prácticamente, perdóneme, una falta de respeto", manifestó la gobernadora electa ante el auditorio de representantes del sector privado.

Si bien respaldó la implementación temporal del transporte de gas mediante camiones cisternas, conocido como gas virtual, Mendoza precisó que dicho mecanismo debe complementarse con la ejecución del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGAS) para abastecer por ductos a Cusco y a las regiones del sur del país.

Llamado al diálogo técnico y contraste con la gestión regional saliente

En su exposición, la futura titular del Gobierno Regional del Cusco reiteró que la distribución a través de vehículos permite iniciar el consumo en hogares y comercios mientras se desarrolla la infraestructura de ductos, pero insistió en revisar las metas establecidas en el acuerdo con Cálidda.

"El problema es que nos están ofreciendo algo que para nosotros realmente suena a migajas y a falta de respeto: 30 mil viviendas que sean beneficiadas en la región Cusco, y que para Quillabamba, que es el territorio donde sale el gas de Camisea, se le ofrezca 800 beneficiarios en prácticamente 10 años, nos parece una falta de respeto", detalló Mendoza.

Asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo a abrir un espacio de concertación técnica antes de aprobar el documento contractual, advirtiendo sobre la necesidad de evitar tensiones sociales en la región en torno a un proyecto en el que existe consenso sobre su finalidad.

"Yo creo firmemente que con diálogo, con sustento técnico, con transparencia podemos ponernos de acuerdo. No impongamos esta adenda, este proyecto a rajatabla, no generemos un conflicto social cuando se trata de algo sobre lo cual hay consenso, todos queremos la masificación del gas. En estas condiciones nos parece que no", indicó Verónika Mendoza.

En ese sentido, Verónika Mendoza reiteró que la masificación del gas natural en la región Cusco requiere plazos definidos, respaldo presupuestal y mesas técnicas transparentes antes de concretar cualquier modificación en los contratos de concesión vigentes.