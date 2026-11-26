26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante su intervención con los participantes en la XV Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, el papa León XIV pidió unión entre religiones y destacó la importancia de la comunicación bilateral ante el panorama geopolítico.

Papa León XIV envía mensaje ante la situación mundial

Como parte de su mensaje, el papa León XIV hizo un llamado a fortalecer el diálogo interreligioso y promover la unión entre las distintas creencias, al advertir que las divisiones, los conflictos armados y las tensiones internacionales representan desafíos para la construcción de la paz mundial.

En ese sentido, el pontífice resaltó que la comunicación y la cooperación son fundamentales en el actual panorama geopolítico en todo el mundo. También, sostuvo que el diálogo resulta especialmente necesario en aquellos escenarios donde las diferencias y las tensiones se encuentran más arraigadas.

Asimismo, cuestionó que, pese a la creciente interconexión entre los pueblos y las naciones, persistan actitudes de miedo, rivalidad y exclusión que dificultan el entendimiento entre las sociedades.

"El diálogo da testimonio de una armonía fundada en la verdad, encarnada en la caridad y sostenida por la esperanza", expresó el papa León XIV.

In a meeting with those participating in the Plenary Assembly of the Dicastery for Interreligious Dialogue, Pope Leo XIV insists on the importance of dialogue and forming people's consciences in the face of conflicts, weakening trust and rapid technological developments. https://t.co/Ee8djfbb9k November 26, 2026

Alerta las consecuencias de conflictos armados

Incluso, León XIV señaló que las guerras actuales ponen a prueba los vínculos de la familia humana, por lo que consideró necesario impulsar el diálogo interreligioso como una herramienta para superar las diferencias y precisó que esta práctica, forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia.

"Los conflictos armados, el debilitamiento de la confianza en la cooperación multilateral y la manipulación de la religión con fines políticos nos desafían a renovar nuestro compromiso con la construcción de la paz", destacó el sucesor de Pedro.

Desafíos en el ámbito tecnológico

El pontífice también abordó los desafíos relacionados con el avance tecnológico y sostuvo que el desarme integral no debe limitarse a acuerdos políticos o a la reducción de armamento, sino que requiere una transformación profunda de los corazones y las mentes.

Del mismo modo, advirtió sobre la propagación del miedo y los prejuicios, especialmente en los entornos digitales, e instó a promover una cultura del encuentro que permita a los jóvenes comunicarse responsablemente, discernir con sabiduría y construir puentes pese a sus diferencias.

Finalmente, el papa León XIV exhortó a no abandonar los esfuerzos por superar las divisiones y trabajar por la armonía. Ademas, pidió unión entre todas las religiones y destacó la importancia del diálogo ante el panorama geopolítico.