25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 25 de noviembre, decenas de trabajadoras sexuales protestaron frente al Congreso de la República a manera de protesta por la clausura de los locales donde trabajan, situación que según advirtieron, las ponen a merced de mafias criminales.

La activista y vocera del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales, Ángela Villón, señaló a EFE que están de acuerdo con los operativos contra la trata de personas por parte de las autoridades. Sin embargo, acusó a la Policía Nacional de realizar sus diligencias de forma "agresiva" en los locales que están regulados, acciones que llamó un "show mediático" para mostrar que están combatiendo este delito.

En ese contexto, Villón acusó que tras la clausura definitiva cinco locales con licencia, las trabajadoras sexuales se verían obligadas a salir a las calles, donde estarían expuestas a organizaciones criminales dedicadas al cobro de 'cupos'.

"Si ponemos un pie en la esquina, es para pagar cupo. ¿Quién se fortalece con estos cierres de nuestros pocos lugares de trabajo sexual seguro que tenemos? Se fortalecen las mafias y nosotras estamos pasando hambre, precariedad y estamos expuestas a que nos maten", acusó.

Extorsionadores exigen cupos de hasta 300 soles

Bajo esta consideración, exigió la convocatoria de una mesa de trabajo en el Congreso para atender la situación que las aqueja, con la participación de la Fiscalía y los ministerios de la Mujer, y de Justicia y Derechos Humanos.

'No somos peligrosas, estamos en peligro', 'Combatan la extorsión, no nuestra profesión', 'Nuestras vidas no son un espectáculo', 'Nos queremos vivas, dignas y organizadas', fueron algunos de los carteles que el grupo mostró en la avenida Abancay.

Del mismo modo, otra trabajadora sexual, que prefirió no identificarse, alertó que, si trabajan en la calle, los extorsionadores les estarían exigiendo desde 200 a 300 soles semanales.

Añadió que, tienen niños o personas adultas que cuidar, por lo que los operativos que las conducen a las comisarías para luego liberarlas les hacen perder toda la noche. Esta situación les genera un perjuicio económico, puesto que, viven del día. Las asistentes claman que no son víctimas y no tienen que ser rescatadas por la Policía y que solo quieren que les respeten y dejen trabajar.

La movilización concluyó con un llamado a las autoridades para que escuchen sus demandas y establezcan una mesa de trabajo que permita encontrar soluciones. Las trabajadoras sexuales insistieron en que no buscan ser rescatadas ni criminalizadas, sino contar con espacios seguros donde puedan ejercer su actividad sin exponerse a extorsiones ni violencia.