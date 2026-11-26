26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso restricciones preventivas en la Costa Verde ante la alerta de oleajes anómalos emitida por la Marina de Guerra del Perú. La medida busca proteger a conductores y peatones frente al fuerte oleaje que podría afectar la transitabilidad y representar un riesgo para quienes circulan por esta vía.

De acuerdo con el comunicado municipal, la restricción entrará en vigencia desde las 5:00 a. m. de este jueves 26 de noviembre. La disposición comprende el cierre del carril derecho en sentido de norte a sur, en un tramo que se extiende desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz.

Asimismo, la medida incluye la bajada Balta, ubicada dentro del tramo comprendido por las restricciones, así como la vereda peatonal contigua. De esta manera, tanto los conductores como las personas que suelen desplazarse caminando por el circuito de playas deberán tomar precauciones y respetar las disposiciones establecidas por las autoridades.

Cierre no tiene fecha de finalización, por ahora

En su pronunciamiento, la Municipalidad de Lima explicó los motivos de esta decisión y las acciones que desarrollarán sus dependencias para garantizar la seguridad de la población durante la emergencia por las condiciones marítimas.

"Con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad física de conductores y peatones que transitan por la vía metropolitana de la Costa Verde, se dispone la restricción preventiva del carril derecho en sentido de norte a sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz, pasando por la bajada Balta, así como de la vereda peatonal contigua", señala el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/nvRgPBQgGv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 26, 2026

Por otro lado, la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y EMAPE estarán a cargo de ejecutar las restricciones. Estas entidades también deberán monitorear las condiciones de la zona y garantizar que los vehículos puedan circular con normalidad por los carriles que permanezcan habilitados.

La Municipalidad de Lima precisó que las restricciones no tienen una fecha de finalización establecida, pues dependerán de las condiciones del mar y de las disposiciones de la autoridad marítima. En ese sentido, el cierre se mantendrá hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú levante la alerta por oleajes anómalos.

Finalmente, la comuna exhortó a los ciudadanos a mantener la calma, respetar la señalización y cumplir con las medidas preventivas. Asimismo, recomendó tomar en cuenta las restricciones antes de desplazarse por la Costa Verde, mientras continúe vigente la alerta marítima.