25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Clúber Aliaga, cuestionó la disposición del Tribunal Constitucional que ordena revisar y adecuar la normativa sobre el uso de tatuajes en el personal policial. En entrevista para Exitosa, señaló que el fallo presenta errores al no considerar la 'uniformidad' requerida para sostener la disciplina institucional.

Como se sabe, el organismo constitucional interpretó que portar un tatuaje forma parte del derecho a la libre determinación de las personas , similar a decidir el corte de cabello o someterse a una cirugía estética. No obstante, Aliaga remarcó que en la Policía y las Fuerzas Armadas la indisciplina constituye un delito.

Aliaga cuestiona fallo del TC sobre los tatuajes

El exministro explicó que los derechos humanos son transversales, pero los agentes requieren reglas físicas estrictas, como el mismo uniforme y corte de cabello, para sostener la disciplina institucional. Ante ello, diferenció el rigor exigido a los efectivos en zonas críticas frente a la conducta de los civiles.

"La indisciplina para los policías y militares es un delito, pero para un civil no. Un civil se relaja y no pasa nada, pero a un militar o un policía en una zona crítica no se le puede tolerar", dijo Clúber Aliaga.

En esa línea, advirtió un segundo error en la resolución al vincular el tatuaje con la construcción de la identidad personal. Recordó que antes esta práctica se asociaba a delincuentes, aunque reconoció que hoy existe mayor tolerancia cultural reflejada en diversos futbolistas.

"Los valores morales no son individuales. Los varones morales son sociales. La sociedad te dice si algo está bien o algo está mal. Antes, por ejemplo, antes era clarísimo para toda la sociedad que los tatuajes eran vinculados al lo usaban los delincuentes", dijo el exministro del Interior.

De este modo, el extitular del Interior sostuvo que el código policial y militar exige uniformidad en la vestimenta, el corte de cabello y las condiciones físicas para cimentar la disciplina, pese a la mayor tolerancia social hacia los tatuajes.

¿De qué trata el fallo del Tribunal Constitucional?

Cabe mencionar que la Sala Segunda del TC, integrada por César Ochoa Cardich (presidente), Gustavo Gutiérrez Ticse (ponente) y Luz Pacheco Zerga, ordenó a la Dirección General de la PNP adecuar sus normas de admisión, reingreso, reincorporación y permanencia mediante el expediente n.° 03840-2025-PA/TC.

El fallo declaró inconstitucional la Directiva 01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPERB y precisó que el artículo 24 del Decreto Supremo 0009-2016-DE no contempla tatuajes ni cicatrices como inaptitud psicosomática.

Así, declaró fundada la demanda de amparo de Sebastián Silverio Gonzáles Carpio para reingresar como suboficial de tercera, anulando dos resoluciones de Recursos Humanos de 2019 y 2021 que vulneraron su libre desarrollo, no discriminación laboral y debido proceso.

Este documento menciona que el suboficial Gonzáles Carpio se tatuó en el brazo izquierdo (más de tres centímetros) haciendo inteligencia contra bandas en el Escuadrón Verde, sin observaciones médicas en 2016, 2017 y 2018. Pese a borrar el diseño para el proceso excepcional 2021, fue declarado inapto por una marca de 6x2 cm.