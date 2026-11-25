25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Fernando Cuadros, abogado experto en derecho civil explicó quién debería indemnizar a la familia de mujer que perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba fue aplastado entre dos tráileres en el Callao. Afirmó que "se podría generar una pluralidad de responsables" porque debería investigarse la maniobra del conductor, entre otros aspectos.

Más de un responsable

De acuerdo con el especialista se debe poner bajo investigación no solo al conductor del vehículo de carga pesada, sino también al del conductor que iba en el auto la fémina fallecida. También dijo que se debe considerar la implicancia que tuvo el conductor de la unidad descompuesta por la falta de señalización.

"Si se determinan estas conductas que han contribuido al fallecimiento de la víctima, podría existir una responsabilidad solidaria que incluso, alcanzaría a los propietarios de los vehículos y a las empresas de transporte, todo ello conforme al artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, manifestó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Fernando Cuadros, abogado experto en derecho civil explicó quién debería indemnizar a la familia de mujer que perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba fue aplastado entre dos tráileres en el Callao. Afirmó que "se podría generar una pluralidad de responsables" porque debería investigarse la maniobra del conductor de la unidad, la actuación del conductor del tráiler y la presunta falta de señalización del camión averiado. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

Sobre el camión averiado, que tenía más de una hora en la avenida Argentina, señaló que por ley, correspondía una medida de seguridad para el resto de automóviles que transiten por la mía vía. Precisó que a cierta distancia se debe colocar una señalización que permita identificar que hay una unidad detenida.

"Se tiene que poner un triángulo de seguridad a 50 metros por lo menos del vehículo averiado, esto va a generar que se eviten accidentes. Para esto, se debe de encontrar como responsable a quien tenía la obligación de realizar esta medida de seguridad", manifestó.

Accidente fatal en el Callao

En la mañana del último martes una mujer identificada como Lesly Elizabeth Quezada Luna de 34 años, perdió la vida luego de ser aplastada por un tráiler mientras iba como copiloto en un automóvil en la av. Argentina con Elmer Faucett, en el Callao. Su pareja que iba al volante, resultó herido.

Las cámaras de seguridad en la zona permitieron ver el trágico momento, en el que el carro color negro, donde viajaba, intenta cambiar de carril al ver un camión averiado. Sin embargo, al intentar adelantarlo fue impactado por otro tráiler, haciéndola colisionar con la otra unidad hasta compactarlo.

Tras el accidente que acabó con la vida de una mujer en el Callao, la responsabilidad para la indemnización caería en más de un actor. Así lo explicó el abogado experto en derecho civil Fernando Cuadros, quien señaló que se deberá investigar la implicancia de los involucrados.