26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 26 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Europa League y Conference League y encuentros del Brasileirao, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Europa League HOY

Comienza la quinta fecha de la fase de liga, hay 18 partidos programados:

12:45 p.m. | Besiktas vs. Hapoel Beer Sheva — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Celta de Vigo vs. Bournemouth — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m.| Viktoria Plzen vs. Benfica — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Dinamo Zagreb vs. Bayern Leverkusen — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Olympiacos vs. Milan — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Olympique Marsella vs. Levski Sofia — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | RB Salzburg vs. Ararat-Armenia — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sparta Praha vs. AZ Alkmaar — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Crystal Palace vs. Real Sociedad — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Ferencvaros vs. Celje — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Juventus vs. Omonia — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | NEC vs. Rennes — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | OFI vs. Anderlecht — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Olympique Lyon vs. Lillestrom — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sunderland vs. Jagiellonia — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Hoffenheim vs. Strum Graz — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Torreense vs. Celtic — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 37 de la primera división de Brasil, hay un partido programado:

6:00 p.m. | Sao Paulo vs. Remo — ESPN/Disney+

Partidos de la Conference League HOY

Por otra parte, se disputará la cuarta jornada de la fase de liga, hay 18 partidos programados:

10:30 a.m. | Kairat Almaty vs. Mjallby AIF — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Ajax vs. Thun — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m.| Brighton vs. Universitatea Craiova — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Iberia vs. Getafe — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Jablonec vs. Lugano — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Kauno Zalgiris vs. Riga — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Hearts vs. Monaco — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Egnatia vs. Lincoln RI — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Pafos vs. Midtjylland — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Brann vs. AGF — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | CKSA Sofia vs. Trabzonspor — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Nordsjaelland vs. Panathinaikos — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Borac vs. Atalanta — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Hajduk vs. St. Truidense — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Inter vs. Copenhagen — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Gent vs. Estrella Roja — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Freiburg vs. Twente — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sporting Braga vs. KuPS — Disney+

Este jueves 26 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la primera etapa de la Europa League y Conference League con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.