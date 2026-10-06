Fiebre por BTS: fans de Bolivia y regiones del Perú llegan a Lima para esperados conciertos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por BTS movilizó a cientos de fanáticos del interior del país y de Bolivia hacia la capital para presenciar los históricos espectáculos de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos. Desde tempranas horas, los jóvenes y sus familiares forman extensas filas en las inmediaciones del recinto para asegurar la mejor ubicación.

Sacrificio y planificación de la fanaticada internacional

El arribo de admiradores extranjeros refleja el enorme impacto cultural de la agrupación en la región, impulsando a las seguidoras a planificar su viaje con meses de anticipación . Las delegaciones bolivianas destacaron el esfuerzo logístico y económico para conseguir sus boletos de ingreso y pasajes.

"Yo la compré desde junio la entrada y creo que 2 meses antes compré los pasajes y todo eso porque yo dije capaz no voy. ¿Qué voy a hacer con mi entrada? Llorando", detalló una fanática proveniente de Bolivia.

Asimismo, las madres de familia que acompañan a sus hijas resaltaron que el viaje representa una oportunidad única para apoyar sus sueños y compartir una experiencia inolvidable juntas. El entusiasmo ha generado un ambiente festivo en los alrededores del campus universitario desde días previos al primer show.

"Es un sueño de ella que hay que cumplir como mamá. No es un sacrificio sino una aventura entre mamá e hija. Eso es lo más lindo (...) Se ha ahorrado bastante", comentó una madre boliviana.

El entusiasmo de las delaciones internacionales ha generado un ambiente festivo en los alrededores del campus universitario desde días previos al primer show.

Movilización nacional y el recorrido por la gira sudamericana de BTS

La llegada de seguidores desde diversas provincias del territorio nacional confirma el alcance del fenómeno musical en todo el Perú. Familias enteras viajaron durante horas por vía terrestre para no perderse ninguna de las tres presentaciones consecutivas.

"Estamos los tres días acá en Perú, que va a ser los tres días el concierto y nos vamos a Brasil", detalló una madre que viajó desde la provincia de Chota, en Cajamarca.

Esta travesía forma parte de un itinerario que abarca la asistencia de la familia a múltiples escenarios del tour en Sudamérica. El ambiente en las inmediaciones del recinto deportivo se mantiene entre cánticos, coreografías y la venta de productos alusivos a la banda asiática.

En ese sentido, los fans demostraron su devoción incondicional hacia BTS al cruzar fronteras y recorrer miles de kilómetros superando largos trayectos, exigentes gastos económicos y complicadas gestiones logísticas con la única meta de presenciar el esperado retorno de la agrupación a los escenarios peruanos.