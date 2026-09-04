Minsa presenta tecnología peruana que busca detectar enfermedades oculares antes de que dañen la visión

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tecnología desarrollada en el Perú busca dar un nuevo paso en la prevención de enfermedades que pueden comprometer progresivamente la visión.

Se trata de Keralastic, una plataforma de diagnóstico biomecánico ocular que viene siendo impulsada por investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en alianza con el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), con el objetivo de detectar alteraciones oculares antes de que sean evidentes mediante los métodos convencionales.

Una mirada diferente a la córnea

A diferencia de las técnicas tradicionales, que se concentran principalmente en identificar cambios en la forma de la córnea, Keralastic busca analizar sus propiedades biomecánicas. Esto permitiría reconocer zonas donde el tejido presenta una menor rigidez, incluso antes de que aparezcan deformaciones visibles.

Keralastic es una plataforma de diagnóstico biomecánico ocular que combina estimulación acústica ultrasónica, tomografía de coherencia óptica (OCT) y elastografía. Su objetivo es estimar la rigidez de la córnea y detectar cambios que podrían producirse antes de que el paciente experimente un deterioro visual significativo.

La importancia de este avance radica en el diagnóstico del queratocono , enfermedad de alta incidencia en las regiones andinas del Perú debido a la radiación ultravioleta y la exposición al viento, que provoca la pérdida progresiva de rigidez y deformación en la córnea.

Según información del proyecto, la reducción localizada de la rigidez corneal puede producirse antes de que la deformación característica sea detectable, por lo que identificar estos cambios de manera anticipada podría contribuir a evitar la progresión de la enfermedad.

También apunta al glaucoma normotensivo

La investigación peruana no se limita al queratocono. La plataforma también busca aportar al diagnóstico del glaucoma normotensivo, una enfermedad que puede avanzar sin que la presión intraocular presente los valores elevados que suelen asociarse con otros tipos de glaucoma.

"Este sistema permite detectar a tiempo el queratocono incipiente y también el glaucoma normotensivo incipiente, enfermedades que pueden producir ceguera. Al INO llegan pacientes con baja visión e incluso pacientes ciegos por glaucoma o queratocono", señaló el jefe institucional del INO, doctor Félix Torres Cotrina.

Como parte del proyecto, actualmente ambas instituciones evalúan la posibilidad de utilizar la información que brinda la plataforma respecto a la rigidez corneal para mejorar la precisión en las mediciones de presión intraocular y contribuir así a determinar con anticipación posibles casos de glaucoma.

Keralastic representa una apuesta peruana por trasladar la investigación científica hacia soluciones concretas para la salud. Aunque todavía se encuentra en proceso de validación clínica, su capacidad para evaluar la biomecánica de la córnea podría abrir una nueva vía para detectar enfermedades oculares en etapas más tempranas y contribuir a preservar la visión de los pacientes.