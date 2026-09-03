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Seguridad en debate

Ricardo Bejarano plantea atraer presupuesto del Mininter para enfrentar inseguridad en Chorrillos

El candidato de Fe en el Perú propone gestionar recursos con el Ministerio del Interior y aplicar obras por impuestos para adquirir liquidez y equipar al serenazgo del distrito.

Candidato buscará mejorar seguridad con apoyo estatal.
Candidato buscará mejorar seguridad con apoyo estatal. (Composición Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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La inseguridad en Chorrillos se ha convertido en uno de los principales temas de campaña municipal. En entrevista con Exitosa, el candidato a la alcaldía por Fe en el Perú, Ricardo Bejarano, presentó su propuesta para enfrentar el problema: gestionar directamente con el Ministerio del Interior (Mininter) la asignación de presupuesto adicional y aplicar el mecanismo de Obras por Impuestos para equipar al serenazgo.

Chorrillos sin presupuesto contra la criminalidad

Bejarano reconoció que el distrito no cuenta con fondos suficientes para implementar un plan integral de seguridad. Según explicó, gran parte de los 170 millones de soles asignados a la comuna ya está comprometida en gastos ordinarios y deudas, lo que limita la capacidad de inversión en seguridad.

"Somos honestos y soy sincero: yo voy a heredar un presupuesto ya hecho, y ya veré si puedo reformular algunas partidas presupuestales para poder gestionar algo", señaló. 

El candidato subrayó que su estrategia será insistir ante el Mininter para que Chorrillos reciba recursos adicionales, bajo el hecho de que el distrito alberga unidades de seguridad capaces de mejorar los niveles de seguridad.

"Estaremos parados tocándoles la puerta para traer presupuesto de ellos. Tenemos acá la base de los Halcones y el escuadrón de Águilas Negras, dentro de nuestro territorio. Queremos repotenciarlos y formular un complemento en el que podamos trabajar con nuestros serenos", afirmó.

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Obras por Impuestos para adquirir recursos

Bejarano también planteó la necesidad de adquirir equipamiento óptimo para las unidades policiales y el serenazgo mediante Obras por Impuestos, mecanismo que permite a empresas financiar proyectos públicos a cambio de beneficios tributarios.

Con ello, busca superar la falta de liquidez municipal y dotar de mejores herramientas a quienes enfrentan la delincuencia en las calles, a su vez sosteniendo que su propuesta responde a la dinámica cambiante del crimen en Lima.

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"La delincuencia es dinámica, ellos se mueven por toda la ciudad, mientras que los puestos de seguridad son estáticos. Por eso estamos complementándolo con drones de última tecnología para que, mediante cuadrantes, podamos seguir a los delincuentes y no estar en un solo lugar", explicó.

La iniciativa de Bejarano se enmarca en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la criminalidad en la capital, donde Chorrillos figura como uno de los puntos críticos. Su propuesta busca articular esfuerzos entre el municipio y el Gobierno central, con el objetivo de repotenciar las bases policiales existentes y fortalecer la capacidad de respuesta del serenazgo.

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