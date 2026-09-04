Pamela López revela que Paco Bazán intentó besarla y expone comprometedores chats

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a estar en el ojo de la tormenta tras revelar un inesperado episodio con Paco Bazán. La ex de Christian Cueva aseguró que el conductor intentó besarla cuando coincidieron en una discoteca y, además, expuso parte de los chats que él le enviaba.

Paco Bazán escribía a Pamela López

Según relató Pamela López durante su entrevista en Sin +Q Decir, todo comenzó cuando Paco Bazán la agregó en redes sociales y empezó a mandarle mensajes luego de que se conociera públicamente el final de su relación con Christian Cueva.

La empresaria contó que, en ese momento, ella ni siquiera sabía quién era el exarquero. Sin embargo, él comenzó a comunicarse con ella de manera frecuente y, según explicó, los mensajes que le enviaba tenían principalmente contenido religioso.

"Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos", contó Pamela López al recordar cómo se inició el contacto.

La influencer también aseguró que varias de esas conversaciones ya no aparecen en la conversación porque Paco Bazán las habría eliminado recientemente. Pese a ello, señaló que todavía conserva otros mensajes que el conductor le envió posteriormente.

La situación tomó otro rumbo algunos meses después, cuando ambos dejaron de ser solamente contactos en redes y terminaron coincidiendo cara a cara.

Paco Bazán intentó besar a Pamela López

Pamela recordó que la primera vez que coincidieron en persona fue en diciembre de 2024, en una discoteca. Ella se encontraba acompañada por un grupo de amigas cuando Paco Bazán se acercó.

De acuerdo con su versión, el conductor estaba celebrando y había tomado unas copas cuando decidió acercarse a ella. Fue en ese momento cuando, según Pamela, intentó besarla. "Él estaba celebrando. Estaba bien alegrón y se me acerca y quiso besarme", manifestó la influencer.

Pamela López aseguró que rechazó el acercamiento porque estaba "en otras", aunque para entonces ya no mantenía una relación con Christian Cueva.

Después de ese momento, según contó, Paco Bazán se acercó a una de sus amigas y con ella también se habrían producido "situaciones bien de avance". Pamela, sin embargo, evitó cuestionar esa actitud y recordó que en aquel momento él también estaba soltero.

Pero la historia no quedó ahí. Posteriormente, Paco Bazán volvió a escribirle a Pamela López para pedirle disculpas por lo ocurrido. A diferencia de los primeros mensajes que, según ella, fueron eliminados, esas conversaciones sí las conserva. "Esas (frases) no las borró", declaró la ex de Christian Cueva.

Así, Pamela López aseguró que Paco Bazán primero la contactó por redes sociales y le envió mensajes religiosos tras su separación de Christian Cueva, para luego intentar besarla durante un encuentro en una discoteca.