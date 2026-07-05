Tragedia en Los Olivos: Chofer de cúster informal arrolla a mujer llegada de España que visitaba a su madre

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un viaje de reencuentro familiar terminó en tragedia. Giovanna Sonia Rodríguez Loa, de 52 años, había llegado desde España para visitar a sus seres queridos en Lima, pero perdió la vida tras ser atropellada por una cúster en el distrito de Los Olivos.

El accidente ocurrió la noche del sábado 4 de julio en la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre, y el chofer responsable huyó de la escena, dejando el vehículo abandonado. La noticia ha generado conmoción tanto en la comunidad local como en la diáspora peruana en Europa.

Cámaras registraron tragedia

De acuerdo con las cámaras de seguridad, la cúster de placa AOE-760 circulaba a gran velocidad cuando, al verse frenado por el lento tránsito vehicular, invadió la vía auxiliar hacia la zona peatonal y embistió por la espalda a la mujer.

Tras el impacto, la unidad continuó su recorrido y chocó contra un automóvil azul y una camioneta, generando momentos de pánico entre transeúntes y conductores. Los bomberos y personal del SAMU llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las lesiones.

El registro audiovisual muestra la violencia del impacto y la desesperación de quienes presenciaron el hecho. Vecinos relataron que la cúster se desplazaba de manera imprudente y que la avenida suele ser escenario de accidentes por exceso de velocidad y falta de control policial.

Chofer se dio a la fuga

Tras el accidente, el conductor descendió de la cúster aprovechando el pánico de los pasajeros que se hallaban dentro de su unidad, y huyó antes de la llegada de la Policía Nacional del Perú, por lo que es intensamente buscado. El cobrador también buscó replicar el escape, pero fue detenido por los propios vecinos de la zona y entregado a las autoridades.

Exigen justicia

Familiares de Giovanna Rodríguez expresaron su dolor y exigieron justicia. "Estaba de visita. No lo puedo creer. No voy a parar hasta hacer justicia. No puede ser", declaró una de sus parientes, reflejando la indignación por lo sucedido. La tragedia puso el foco nuevamente en el problema de la informalidad del transporte urbano y la falta de fiscalización en lugar, denunciada por los vecinos.

Esta tragedia no solo deja una familia destrozada, sino también un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad vial y enfrentar la informalidad del transporte urbano. La búsqueda del chofer será clave en los próximos días, mientras la comunidad intenta procesar un accidente que convirtió un viaje de reencuentro en una dolorosa despedida por la imprudencia al volante.