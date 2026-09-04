Precio del dólar HOY, 4 de septiembre, en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio este viernes?

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú: ¿cuál es su precio y cotización del tipo de cambio? Conoce todos los detalles del comportamiento de la divisa en la apertura de la jornada de este viernes 4 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Subió el precio del dólar hoy en Perú? Así cotiza

Conocer el tipo de cambio del dólar es importante para tomar decisiones financieras acertadas, especialmente en un contexto económico marcado por los constantes movimientos del mercado. A pocos días de que se ejecute el pago de pensiones de la ONP a más de 790 mil pensionistas en este mes, la ciudadanía no duda en conocer el valor actual del dólar si tienen pensado realizar operaciones con esa divisa en el mercado cambiario peruano.

Por ello, antes de cambiar soles en dólares, sería ideal conocer si el precio del dólar varió en la apertura de la jornada de este viernes 4 de septiembre. Para evitar riesgos o afectaciones a tu bolsillo, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta hoy, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE COMPRA VENTA S/3,355 S/3,365

Los valores reflejados en el portal de la Sunat revelan una leve variación al alza en comparación al último jueves 3 de septiembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,353 y la venta tenía un precio de S/3,360.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 4 de septiembre

El tipo de cambio puede presentar variaciones durante el día debido al comportamiento del mercado cambiario, por lo que los valores de compra y venta pueden modificarse dependiendo de la entidad financiera, casa de cambio o plataforma utilizada.

Por ello, las personas también están pendientes cobre cuál es el valor de la moneda extranjera en el mercado paralelo o las casas de cambio de Perú antes de realizar alguna operación financiera.

De acuerdo al portal de cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u ocoña, también conocido como de la calle cotiza el tipo de cambio de la siguiente manera para esta mañana del viernes 4 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,345 | Venta S/ 3,370.

Cotización del dólar paralelo hoy 4 de septiembre.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 3 de septiembre?

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad liderada actualmente por Julio Velarde, el dólar cerró la última sesión del jueves 3 de septiembre, así: en S/3,3610, (con una apertura de S/3,3600), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3603, con un máximo de S/3,3640 y un mínimo de S/3,3570.

Así que si piensas comprar o vender dólares este viernes 4 de septiembre en Perú, lo ideal es conocer primero cuál es su precio y tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat para tomar la mejor decisión financiera.