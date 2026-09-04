Colectivo es atacado a balazos en SJL: pasajeros y conductor se salvan y delincuentes dejan nota extorsiva

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi colectivo fue atacada a balazos durante la noche del miércoles 3 de septiembre, cuando circulaba por la avenida Cantoral, en San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo, que trasladaba a varios pasajeros. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante el ataque.

Dejan nota extorsiva a transportistas

Según información de la Policía Nacional, los delincuentes se acercaron a la unidad de transporte y realizaron tres disparos directamente contra el parabrisas. Los proyectiles provocaron orificios en la parte frontal de la combi, mientras los pasajeros permanecían dentro del vehículo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche.

El conductor, víctima del ataque extorsivo, relató a los agentes que los sujetos llegaron a bordo de una moto lineal. De acuerdo con su testimonio, el copiloto de la motocicleta sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a quemarropa contra la unidad, sin importarle que se encontrara llena de pasajeros, quienes al darse cuenta de lo que estaba sucediendo se agacharon para salvar su vida.

Tras el ataque, los delincuentes dejaron una nota extorsiva en el lugar, lo que reforzaría la hipótesis de que el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos a empresas de transporte. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los responsables de la balacera.

Hasta el momento, los dirigentes de la empresa de transporte señalaron que no han recibido ninguna amenaza. Sin embargo, el ataque genera preocupación entre los trabajadores y usuarios del servicio, ante el incremento de hechos extorsivos contra transportistas en San Juan de Lurigancho.

🔴🔵 Un ataque extorsivo contra una combi en San Juan de Lurigancho puso en riesgo al conductor y pasajeros, quienes lograron salir ilesos del atentado.



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Alarmante cifra de extorsiones en Perú

Según un informe del Ministerio Público publicado en redes sociales, la extorsión continúa representando uno de los principales problemas de seguridad ciudadana en el país. Entre enero y julio de 2026, se registraron 13.892 denuncias por delitos de extorsión a nivel nacional, de acuerdo con las cifras recopiladas por el Observatorio de Criminalidad de la institución.

Los datos muestran que la incidencia de este delito se concentra principalmente en determinados distritos fiscales. Lima Este encabeza la lista con 1806 denuncias, seguida por La Libertad, con 1625 casos, y Lima Sur, con 1346.

Por el lado de Lima Norte, reportó 1305 denuncias por extorsión durante el periodo analizado, mientras que Lima Centro registró 1178 casos. Dichas cifras reflejan la magnitud del problema y la presencia de esta modalidad delictiva en distintas zonas del territorio nacional que sigue incrementándose con los años.