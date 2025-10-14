CAL respalda reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "Se reivindica la autonomía del Ministerio Público"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó, a través de un comunicado, respaldó la restitución de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la nación, tras haber sido admitida la medida cautelar contra su suspensión aprobada el pasado 19 de septiembre por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con el fallo del juez Juan Fidel Torres Tasso del 9.° Juzgado Constitucional de Lima, la JNJ deberá reponer en su cargo a la mencionada fiscal suprema en un plazo máximo de cinco días.

"Se restablece la vigencia del Estado de derecho"

Mediante una misiva pública, el grupo de juristas que preside Raúl Canelo Rabanal expresó su saludo institucional por la decisión del Poder Judicial que ordena la reposición de Delia Espinoza Valenzuela a la cabeza del Ministerio Público. Asimismo, recuerda que su decano advirtió anteriormente que la medida impuesta constituía "un lamentable atentado contra el Estado de derecho, con previsibles repercusiones nacionales e internacionales".

"Con esta decisión, se restablece la vigencia del Estado de derecho y se reivindican los principios constitucionales del debido proceso, la autonomía del Ministerio Público y el equilibrio de poderes, pilares esenciales para la democracia y la justicia en el país", señala el comunicado.

En ese sentido, el Colegio de Abogados de Lima hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a respetar las decisiones del Poder Judicial y a contribuir a restablecer la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, "que el país necesita".

Comunicado

Cuestionan lo actuado por la JNJ

Siguiendo con el pronunciamiento del CAL, también cuestionan lo actuado por la JNJ en los últimos meses. Como se recuerda, la crisis institucional en la Fiscalía de la Nación empezó en junio último cuando el colegiado decidió reponer a Patricia Benavides Vargas como titular del Ministerio Público, decisión que causara un enfrentamiento legal entre ambas fiscales supremas.

"El CAL lamenta el rol desestabilizador que ha venido desempeñando la cuestionada Junta Nacional de Justicia y su presidente, cuya actuación ha afectado la autonomía constitucional del Ministerio Público e indirectamente ha beneficiado a la delincuencia, en un contexto de grave crisis de inseguridad ciudadana", puntualiza el texto.

En entrevista con el portal El Dardo, Espinoza Valenzuela no solo se mostró conforme con el fallo del Poder Judicial, también aseveró que va a retomar sus labores con "responsabilidad y compromiso" para restablecer la confianza de la población en la Fiscalía.

La confrontación entre Delia Espinoza y la JNJ parece haber llegado a su fin con la resolución del PJ. La repuesta fiscal aseguró que su gestión no ha sido perfecta; asimismo, reafirmó que su intención es mejorarla en cada aspecto.