José Jerí sobre próximas autoridades: "Esperemos no sean permisivos con la criminalidad como algunas gestiones"

El presidente de la República, José Jerí, instó al próximo Gobierno a mantener un compromiso firme en la lucha contra la criminalidad durante la sesión descentralizada sobre seguridad ciudadana en Cañete.

No actitud permisiva

Durante la IV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025, el presidente de la República brindó detalles sobre el "nuevo plan" para abordar la criminalidad en el territorio peruano. Al respecto señaló que no quería un "plan de escritorio, que sea una tesis" con la participación de todos las autoridades comprometidas en la lucha contra la inseguridad.

"Seguramente el próximo gobierno tendrá un perfil, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, que la delincuencia siga avanzando. Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades electas tengan ese compromiso por la lucha frontal contra la criminalidad y no sean permisivos como lo han sido algunas gestiones los últimos años", señaló.

El jefe de Estado añadió que por la falta de acciones concretas y decisión política para luchar contra el crimen organizado el país ha devenido en esta situación. "Gracias a algunos ministros del Interior, estamos así", indicó.

Durante su intervención también recomendó a la población votante saber elegir, sin embargo, hasta que llegue el próximo mandatario, el gobierno que encabeza dejará "la hoja de ruta determinada".

Plan sería presentado en primera quincena de enero 2026

Desde el inicio de la gira por regiones, José Jerí precisó que el recorrido tenía como fin el conocer las distintas realidad y necesidades de los territorios más aplazados por el Estado peruano.

El recorrido, que tiene como plazo tres meses, también brindaría un balance respecto a la inseguridad ciudadana que se vive en las diferentes regiones. En ese sentido, indicó que el nuevo plazo establecido para presentar un programa sobre seguridad nacional sería presentada durante la primera quincena de enero de 2026.

"Hemos definido como un plazo presentar dentro de los primeros quince días de enero el nuevo plan de seguridad ciudadana", precisó Jerí.

El trabajo articulado también contaría con las recomendaciones y apreciaciones de especialistas internacionales para "analizar nuestra realidad" sobre la cual el Estado presentará acciones concretas. Tal coordinación con el exterior se realizó a través de la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

