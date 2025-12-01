¿Bryan Reyna seguirá en Belgrano? La decisión del cuadro argentino sobre el futbolista peruano

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La estadía de Bryan Reyna en Argentina es una incógnita a estas alturas de la temporada debido a que prensa de este país informa que no está asegurada. Al parecer, el cuerpo técnico del Belgrano de Córdoba sostuvo una reunión con el futbolista peruano y le hizo saber los planes que tiene para él en 2026.

¿Cuál fue la decisión de Belgrano?

Según el medio argentino La Voz, el entrenador de esta institución Ricardo Zielinski, le habría comunicado que no contará con él para la siguiente campaña. Esto, a pesar de que tiene contrato hasta finales de 2026, le obligaría a buscar otro equipo en el exterior o en su defecto, pegar la vuelta a la Liga1.

"Al atacante, por el que el' Pirata' pagó 900 mil dólares por el 80% de su ficha en el inicio de 2024, ya se le fue comunicado que no estará en consideración del entrenador Ricardo Zielinski y por esta razón desde su entorno se habla de una factible vuelta al fútbol incaico", señala el medio argentino.

#Belgrano - ✈️ PRÓXIMA SALIDA



👉🏻 Bryan Reyna fue notificado que no estará en los planes de Ricardo Zielinski para la próxima temporada.



🗣️ "Está disponible para quien lo requiera" señalan desde el Pirata.



🇵🇪 Alianza Lima o Universitario podrían ser sus próximos destinos. pic.twitter.com/CTv1Bu3ctj — NotiBelgrano (@noti_belgrano) November 28, 2025

El medio apunta que desde la directiva han manifestado que "está disponible para quien lo requiera, estamos esperando que alguno de los clubes que dicen tener interés por el jugador se comunique con nosotros". Con esta posición, el elenco cordobés buscaría recuperar parte de lo que invirtió por el 'picante'.

La Voz indica además que Reyna le habría solicitado a su representante que le encuentre un nuevo destino, pero que sea fuera del Perú. Su objetivo sería mantenerse fuera del país para seguir siendo una opción en la selección peruana.

Los números de Reyna con Belgrano

Desde su arribo a comienzos del año pasado, el 'picante' ha disputado un total de 57 partidos, convirtiendo cinco goles y ofreciendo seis asistencias. Su primera campaña fue la más prolija que tuvo con los celeste, siendo considerado titular en varios partidos tanto del torneo local como en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, este panorama cambió en el curso actual y de a pocos perdió protagonismo, que no le ayudó su falta de tantos y contribución en ellos. Tuvo acción por última vez el 29 de setiembre ante Barracas Central, jugando solo 11 minutos.

