Delia Espinoza retoma funciones como fiscal de la Nación y promete "reabrir lo que sea necesario"

14/10/2025

Delia Espinoza saludó la decisión del Poder Judicial que ordenó su reposición en el cargo de fiscal de la Nación, destacando el respaldo recibido de la ciudadanía durante el proceso.

"Muchas gracias a Dios, muchas gracias a las personas que han estado apoyándome, personas conocidas y también a quienes no conozco ni tengo el honor de conocer, pero sé que hay muchos peruanos que han estado apostando por esta servidora", expresó la magistrada visiblemente emocionada.

Espinoza recordó que su compromiso ha sido siempre con el país. "Porque eso soy: una servidora de todos los peruanos", enfatizó, subrayando su disposición de seguir trabajando en favor de la justicia y la institucionalidad del Ministerio Público.

Compromiso con la verdad y la justicia

La fiscal sostuvo que, tras su reincorporación, redoblará sus esfuerzos y su trabajo al frente del Ministerio Público. Aseguró que su gestión no ha sido perfecta, pero reafirmó su intención de mejorar cada aspecto que lo requiera.

"Voy a redoblar mis esfuerzos, voy a redoblar mi trabajo, porque no considero que lo haya venido haciendo mal, pero tampoco perfecto", indicó Espinoza en 'A Quemarropa', en un mensaje que refleja autocrítica y voluntad de mejora.

Asimismo, anunció que se retomarán y revisarán todos los casos y procesos que hayan quedado pendientes durante su ausencia. "Lo atrasado, lo que se tenga que reabrir o lo que se tenga que retomar y reforzar, lo vamos a hacer, porque la justicia tiene que imperar y la verdad tiene que abrirse paso", señaló.

Reafirma su misión institucional

Delia Espinoza reafirmó su propósito de garantizar la independencia del Ministerio Público y fortalecer el sistema de justicia en beneficio de la ciudadanía. Subrayó que su retorno no significa un punto final, sino un nuevo comienzo en su labor como titular del ente fiscal.

Con serenidad, expresó que su prioridad será restablecer la confianza de la población en la Fiscalía, demostrando que la institución puede actuar con transparencia, firmeza y respeto a la ley.

"Voy a retomar mis labores con responsabilidad y compromiso, porque los peruanos merecen una justicia que funcione, que no se detenga ante la presión ni ante la adversidad", añadió.

La magistrada concluyó su mensaje reiterando que su gestión estará guiada por los principios de verdad, justicia y servicio público. "La justicia tiene que imperar y la verdad tiene que abrirse paso", insistió, marcando así el tono de su retorno al Ministerio Público.