Alianza Lima aseguró a sus dos primeros fichajes: Figuras de Cristal y Boys serán íntimos para el 2026

Quedan pocas horas para que Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrenten en el duelo de ida de los play off de la Liga 1 este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional. Celestes y blanquiazules buscan superar esta llave para luego enfrentarse a Cusco FC y poder acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima aseguró a sus dos fichajes para el 2026

Pero mientras Néstor Gorosito y su plantel siguen enfocados en enfrentar a los dirigidos por Paulo Autuori, la dirigencia victoriana ya trabaja en lo que será la conformación del plantel para la próxima temporada.

En los últimos días se especuló sobre una serie de salidas del primero equipo de Alianza Lima por rendimiento, pero ahora se conoció sobre los dos primeros jales del club para el 2026. De acuerdo con el periodista José Varela, el elenco de La Victoria llegó a un acuerdo con un actual jugador de Sporting Cristal y otro de Sport Boys.

Los jugadores en mención son el portero Alejandro Duarte de 31 años y el lateral izquierdo Cristian Carbajal de 26 quien además fue recientemente convocado a la Selección Peruana durante el interinato de Manuel Barreto.

El hombre de prensa señaló que tanto el guardameta como el defensor firmarán contrato con Alianza Lima por las próximas tres temporada por lo que el anuncio oficial se realizará en las próximas horas.

Los tres jugadores que no seguirán en el plantel

Y mientras las incorporaciones se van confirmando, las salidas también. Por ejemplo, días atrás el programa 'L1 Radio' dio a conocer los tres primeros nombres que no seguirán en la institución de La Victoria para el próximo año.

Debido a que Néstor Gorosito no los tendrá en cuenta para la temporada siguiente: Ángelo Campos, Ricardo Lagos y Guillermo Enrique le dirán adiós al elenco victoriano al finalizar sus respectivos contratos.

Los jugadores no han sido considerados en los últimos partidos de la Liga 1 por lo que ya habrían sido notificados de la decisión. El caso del lateral derecho argentino sorprende a más de uno ya que fue el propio estratega argentino quien lo convención de llegar a tienda íntima a inicios de este 2025.

De esta manera, se conoció que Alianza Lima llegó a un acuerdo con el portero Alejandro Duarte, de Sporting Cristal, y el lateral Cristian Carbajal, de Sport Boys, para ser sus nuevos fichajes en el 2026.