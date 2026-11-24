24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los pensamientos más íntimos del papa Francisco salieron a la luz tras la publicación de una recopilación de su diario privado, en el que el fallecido pontífice relató sus luchas espirituales, temores y experiencias que marcaron su vida dentro de la Iglesia católica. Entre las revelaciones más impactantes figuran sus referencias a supuestos encuentros con el diablo y una visión de las puertas del infierno que, según escribió, llegó a aterrorizarlo.

Revelan el diario privado del papa Francisco

El libro, titulado 'El diario personal del papa Francisco', reúne anotaciones realizadas por Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, entre diciembre de 1992 y agosto de 2024. La publicación, presentada este martes 24 de noviembre, permite conocer una faceta poco conocida del primer pontífice latinoamericano, quien falleció el 21 de abril de 2025, después de liderar la Iglesia católica durante 12 años.

La recopilación estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Francisco y actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La obra tiene 160 páginas y presenta fragmentos de los escritos acompañados de comentarios del religioso argentino.

Publicado nesta terça-feira (24), sob a coordenação do card. Victor Manuel Fernández, o livro reúne anotações pessoais do #PapaFrancisco entre 1992 e 2024, que revelam seus medos, fragilidades, lutas espirituais e profunda confiança na misericórdia de Deus https://t.co/t0OeRphQgI https://t.co/jroaLlYzUr — Vatican News (@vaticannews_pt) November 24, 2026

Papa Francisco relató encuentros con el diablo y una visión del infierno

Entre los pasajes más llamativos, Francisco describió tres ocasiones en las que creyó haber visto al diablo a lo largo de su vida. Una de estas experiencias habría ocurrido cuando ya era papa, durante una reunión con funcionarios del Vaticano, en enero de 2021. Francisco escribió que el diablo tiene "ojos de fuego", describiéndolos también como "amenazantes" y "seductores".

En aquella anotación, el pontífice recordó haber escuchado una voz ronca y poderosa. Según sus escritos, sintió que Dios le permitió abandonar el encuentro y escapar de aquella situación.

Otra revelación corresponde a junio de 2018, cuando aseguró haber visto la entrada del infierno. En su diario escribió que se asomó para mirar y que la experiencia le provocó un profundo temor. También contó que tomó su rosario como una forma de protección y agradeció a Dios por esa ayuda.

La crisis espiritual que marcó sus últimos años

Los diarios también exponen una profunda crisis espiritual que Francisco atravesó entre 2021 y 2022. De acuerdo con los comentarios del cardenal Fernández, esta etapa estuvo relacionada con las responsabilidades de gobierno, la presión por tomar decisiones y la tentación de ejercer el poder de manera absoluta.

El religioso explicó que el pontífice luchaba contra la posibilidad de convertirse en alguien que manipulara a otras personas según su conveniencia. Finalmente, habría superado este periodo al confiar plenamente en la misericordia de Dios.

Los escritos también recuerdan su preocupación por el escándalo de abusos sexuales en Chile, especialmente después de que inicialmente desacreditara las denuncias de víctimas durante su visita de 2018. Posteriormente reconoció que no había comprendido la gravedad de lo ocurrido.

La publicación ofrece una mirada inédita a las preocupaciones y conflictos personales de Francisco, más allá de su imagen pública como líder religioso. Sus anotaciones muestran que, durante su pontificado, también enfrentó momentos de incertidumbre y profundas dificultades espirituales.