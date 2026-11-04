Pueblo Libre: rescatan a perro que vivía en condiciones críticas y vecinos denuncian abandono de otras mascotas

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de presunto abandono animal generó preocupación entre los vecinos de Pueblo Libre. Un perro que presentaba evidentes signos de deterioro físico fue rescatado de una vivienda ubicada en la calle Bernardo O'Higgins, luego de que residentes de la zona alertaran sobre las condiciones en las que permanecía el animal y solicitaran ayuda a las autoridades.

La situación fue reportada durante varios días por los vecinos, quienes señalaron que el pequeño can no recibía la alimentación ni los cuidados necesarios. Ante la falta de una solución inmediata, los residentes se organizaron para conseguir ayuda y buscar una alternativa que permitiera retirar al animal del inmueble.

Finalmente, el rescate se concretó gracias a la coordinación entre los ciudadanos y personal especializado. Actualmente, el perro permanece en un espacio de adopción temporal, donde recibe protección y atención mientras especialistas evalúan su condición física.

Vecinos alertaron sobre condiciones críticas en la vivienda

El caso ocurrió en el inmueble ubicado en la calle Bernardo O'Higgins 774, donde el animal vivía junto a una mujer de aproximadamente 70 años. Según los testimonios recogidos entre los residentes, la situación dentro de la vivienda era preocupante, tanto por las condiciones de la adulta mayor como por el estado de sus mascotas.

Los vecinos indicaron que la mujer llevaba varios días sin alimentarse y que rechazaba la ayuda que intentaban ofrecerle. Incluso, denunciaron que no permitía que otras personas acercaran comida para los animales, aparentemente por desconfianza hacia quienes buscaban intervenir.

Asimismo, los residentes señalaron que dos perros habrían muerto por falta de alimentación, una denuncia que incrementó la preocupación por el bienestar de las mascotas que permanecían en el lugar.

Ante estos reportes, solicitaron la presencia de Serenazgo, Fiscalización, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, durante una primera intervención, los efectivos policiales no consiguieron ingresar al inmueble debido a la negativa de la ocupante.

Perrito rescatado recibirá evaluación veterinaria

Mientras se realizaban las coordinaciones para intervenir, los vecinos continuaron llevando agua y alimentos para intentar ayudar a la mujer y a sus mascotas. Algunos residentes también intentaron retirar a los animales, pero sus esfuerzos fueron rechazados.

Finalmente, uno de los perros pudo ser rescatado y trasladado a un espacio temporal, donde recibe los cuidados necesarios. Su estado de salud será evaluado por veterinarios, quienes determinarán si presenta complicaciones derivadas de la presunta falta de alimentación y qué tratamiento requiere para recuperarse.

No obstante, la preocupación de los residentes no termina con el rescate del animal. También solicitaron que las autoridades competentes evalúen las condiciones de salud y vulnerabilidad de la adulta mayor para garantizar que reciba asistencia.

El rescate permitió poner a salvo a uno de los animales afectados, pero el caso evidencia la necesidad de atender tanto el presunto abandono de mascotas como las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas. La intervención de las autoridades será importante para evitar que situaciones similares continúen poniendo en riesgo vidas animales y humanas.