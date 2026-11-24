24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este 24 de noviembre se cumplen 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen cuya voz, talento y personalidad sobre los escenarios transformaron la historia del rock. Su fallecimiento, ocurrido en 1991 cuando tenía apenas 45 años, conmocionó al mundo y marcó el final de una etapa para una de las agrupaciones musicales más reconocidas internacionalmente.

La leyenda que cambió para siempre la historia del rock

El artista murió en su casa de Londres a causa de una bronconeumonía, apenas un día después de anunciar públicamente que padecía sida. En aquel momento, el VIH todavía estaba rodeado de desconocimiento y prejuicios, por lo que su comunicado también representó un llamado de atención sobre la discriminación que enfrentaban las personas que vivían con el virus.

Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, con el nombre de Farrokh Bulsara, Mercury se trasladó a Inglaterra junto con su familia cuando tenía 18 años, debido a la revolución que atravesaba su lugar de origen. Fue en ese país donde desarrolló su carrera artística y alcanzó reconocimiento mundial como vocalista y pianista de Queen.

Queen y las canciones que marcaron generaciones

La agrupación se formó en 1970 con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. La combinación de sus talentos permitió construir una propuesta musical que alcanzó enorme popularidad y dio origen a canciones que permanecen vigentes hasta la actualidad.

Entre sus composiciones más reconocidas figuran 'We Will Rock You', 'We Are the Champions', 'Bohemian Rhapsody' y 'Another One Bites the Dust', temas que se convirtieron en auténticos himnos internacionales. La presencia escénica de Mercury y su capacidad para conectar con el público fueron elementos fundamentales para consolidar la identidad de la banda.

Otro de los proyectos más recordados del cantante fue 'Barcelona', canción que interpretó junto a la soprano española Montserrat Caballé. El tema fue compuesto por Mercury y Mike Moran, incluido en el álbum homónimo de 1988 y posteriormente convertido en una de las piezas musicales emblemáticas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Sin embargo, el artista falleció antes de aquella cita deportiva, por lo que no pudo interpretar la canción junto a Caballé durante los Juegos.

Su muerte también marcó la lucha contra el estigma del VIH

La última etapa de la vida de Freddie Mercury estuvo marcada por su enfermedad y la decisión de mantenerla en privado durante varios años. El temor a los prejuicios sociales fue uno de los factores que rodearon su silencio hasta que decidió comunicar públicamente su diagnóstico el 23 de noviembre de 1991.

Su fallecimiento contribuyó a visibilizar el VIH y el sida en una época en la que existía mucha desinformación sobre ambas condiciones. A 35 años de aquel episodio, su historia continúa recordando la importancia de combatir los prejuicios y promover información adecuada.

En conclusión, Freddie Mercury dejó una huella que trasciende su muerte. Su voz, sus interpretaciones y las canciones que construyó junto a Queen siguen presentes en distintas generaciones, consolidándolo como una figura fundamental para comprender la historia del rock.