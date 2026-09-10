Senado cita al canciller Carlos Espá para explicar incorporación del Perú al Escudo de las Américas

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

De acuerdo a lo informado por la cuenta oficial del Congreso del Perú en sus redes sociales, el canciller Carlos Espá ha sido citado por Pleno del Senado a responder por la reciente incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

Pleno del Senado cita a Carlos Espá para responder por el Escudo de las Américas

El Pleno del Senado aprobó la citación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para que explique ante el Parlamento los alcances de la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas. La presentación del canciller está programada para el miércoles 16 de septiembre a las 3:00 p. m.

#SenadoInforma | El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se presentará ante el Pleno del Senado el próximo 16 de setiembre, a las 15:00 horas, para informar sobre la incorporación del Perú al denominado "Escudo de las Américas".



✅ Nota completa:... pic.twitter.com/YYZUB4n8yr — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 10, 2026

La convocatoria fue aprobada a partir de una Moción de Orden del Día 0002-2026-2031-S presentada por la senadora Ruth Luque, junto con otros legisladores. El pedido busca que el titular de la Cancillería detalle la incorporaciónn del país en el Escudo de las Américas y aclare los compromisos que eventualmente asumiría el Estado peruano.

En ese sentido, la senadora Ruth Luque se pronunció en sus plataformas digitales para reafirmar la importancia de esta citación relacionada al canciller Carlos Espá.

"Los senadores de la República que suscriben, a iniciativa de la senadora Ruth Luque Ibarra, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política, y los artículos 8, 105 literal a) y 154 presentan la moción de orden del día para invitar a Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores", expresó el documento.

🔴⚪ El Pleno del Senado aprobó la citación al Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá, sobre la incorporación del Perú al "Escudo de las Américas", para el miércoles 16 de septiembre a las 15 horas (3:00 p.m.).



Esta citación es en respuesta a una moción de orden del día... pic.twitter.com/YeeMndORE4 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 10, 2026

La moción presentada por los parlamentarios plantea que el canciller Carlos Espá, informe sobre los aspectos relacionados con la incorporación del país al Escudo de las Américas, una medida aplicada recientemente que se concretará con la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio al Perú.

Dicha sesión, permitirá que los integrantes del Senado conozcan directamente la posición del Gobierno y soliciten precisiones al ministro Espá sobre el alcance de la medida. Asimismo, la presentación podría abrir un nuevo debate en el Parlamento respecto a las decisiones de política exterior y su relación con la soberanía, la defensa y los intereses nacionales.

Finalmente, con esta citación, el Senado busca contar con información oficial de Carlos Espá antes de evaluar las implicancias de la participación peruana en el Escudo de las Américas. La intervención del titular de Relaciones Exteriores será para esclarecer las condiciones, compromisos y alcances que tendría esta incorporación para el Perú.