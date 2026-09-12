Pago de pensiones ONP a domicilio inicia el 14 de septiembre: revisa el cronograma para Lima y Callao

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pago de pensión ONP a domicilio se efectuará del 14 al 23 de septiembre. Descubre el cronograma oficial con las fechas clave en que se realizará en cada jurisdicción de Lima y el Callao. Más de 10 mil pensionistas se verán beneficiados.

ONP iniciará pago de pensión a domicilio: cronograma oficial

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que, a través del Banco de la Nación, llevará las pensiones directamente a los hogares de 10,171 pensionistas a partir del lunes 14 de septiembre como parte del servicio a pago a domicilio.

De acuerdo a lo dispuesto, el pago de pensión ONP se efectuará hasta el miércoles 23 de septiembre en Lima Metropolitana y Callao, de acuerdo a las zonas establecidas en el cronograma oficial. En ese sentido, recuerda que si estás afiliado a este sistema de pensiones, no tendrás que acudir a una agencia bancaria para cobrar.

Respecto a Lima y Callao, el cronograma con las fechas clave para que los pensionistas puedan recibir su dinero, son las siguientes:

Lima Norte (14 al 16 de setiembre): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur (17 y 18 de setiembre): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro (19 al 21 de setiembre): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Pago ONP a domicilio: fechas para rezagados

La Oficina de Normalización Previsional recalcó que la segunda visita se efectuará entre el 22 y 23 de septiembre y se dirigirá a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.

Para poder ver tu constancia de pago, puedes ingresar al siguiente LINK, dentro de la sección "Cobro pensión", elige la opción "Quiero ver mis constancias de pago", haz clic e ingresa tu tipo y número de documento de identidad y tu clave virtual.

Pago ONP llegará a 21 regiones del país

Asimismo, se reveló que el pago a domicilio también beneficiará a 3,317 pensionistas de distintas regiones del país. Las visitas a cada hogar se realizarán entre el lunes 14 de septiembre hasta el día 22 del presente mes.

El servicio comprende a pensionistas de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Entre las regiones con mayor número de beneficiarios figuran La Libertad, con 565 pensionistas; Piura, con 560; y Arequipa, con 554. También aparecen Áncash, con 381; Ica, con 362; Junín, con 351; y Lambayeque, con 315. Recuerda que el servicio es completamente gratuito.

De esa manera, más de 10 mil pensionistas recibirán su pensión directamente en sus hogares desde este lunes 14 de setiembre. La ONP informó que el servicio de pago a domicilio se realizará hasta el miércoles 23 de setiembre en Lima Metropolitana y el Callao.