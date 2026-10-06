Ministro de Educación confirma retorno de expulsión de alumnos que cometan faltas graves en colegios

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que se volverá a contemplar la posibilidad de expulsar a estudiantes por faltas graves cometidas dentro de las instituciones educativas.

Según el titular del Minedu, los detalles de esta medida serán desarrollados durante la presentación anunciada por la presidenta Keiko Fujimori, donde se expondrán los alcances de la propuesta.

"El día jueves, la presidenta de la República va a hacer, de conocimiento general este documento. Está todavía en etapa de definición de algunos temas, pero, definitivamente regresa la expulsión. Por faltas graves, eso va a ser detallado el jueves", señaló.

Medida responde a casos recientes

La rigurosidad de la norma responde a los últimos casos de violencia escolar que han generado preocupación pública, entre ellos el ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, donde un menor denunció haber sido sometido por sus compañeros.

A este caso se suman reportes de bullying y agresiones en instituciones educativas de distintas provincias y regiones del país, que han involucrado tanto a alumnos como a alumnas. Estos hechos han puesto nuevamente en debate la necesidad de establecer medidas frente a situaciones graves de violencia escolar.

Cambiarán régimen de sanciones

La nueva normativa establecerá sanciones progresivas de acuerdo con la gravedad de las faltas. Estas podrán incluir amonestaciones verbales y escritas, suspensión de matrícula, suspensión de actividades académicas y, en los casos que correspondan, la expulsión del estudiante.

Chang sostuvo que la separación del alumno no significará quitarle su derecho a estudiar. Según explicó, quienes sean expulsados podrían continuar su formación en centros de educación básica alternativa, mediante clases en horarios distintos o de manera virtual.

Minedu evaluará cada caso

La propuesta también contempla mecanismos para revisar las decisiones adoptadas por los colegios. Una de las alternativas planteadas por Chang es que el Ministerio de Educación evalúe los casos en un plazo de 48 horas y determine si corresponde el retorno del estudiante o su separación definitiva.

El titular del sector señaló que el objetivo de la reforma es fortalecer la autoridad de directores y docentes, proteger a los estudiantes y garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros. Además, el Minedu prevé convocar a especialistas y representantes de la comunidad educativa para elaborar las nuevas medidas.