Caso Liceo Naval: abogado señala que "no existe un impedimento de salida" para menores citados

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Liceo Naval continúa con nuevas diligencias judiciales luego de que uno de los cuatro menores citados como testigos viajara a Estados Unidos. El abogado Marco Antonio Zamata explicó en Exitosa que los adolescentes no tenían impedimento para salir del Perú antes de la audiencia programada.

Abogado explica situación de los menores citados

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista Marco Antonio Zamata señaló que los cuatro menores que fueron citados en calidad de testigos no cuentan con impedimento de salida del país, por lo que su viaje al extranjero no supone, por sí mismo, una restricción incumplida dentro del proceso judicial.

Zamata explicó que la situación de los adolescentes debe diferenciarse de una eventual obligación de acudir a una diligencia judicial. En ese sentido, indicó que la existencia de una citación para declarar no significa automáticamente que exista una prohibición para abandonar el territorio nacional.

"No existe un impedimento para que los menores citados como testigos puedan salir del país", indicó.

La declaración del abogado se produjo luego de conocerse que uno de los cuatro menores citados para declarar salió del Perú rumbo a Estados Unidos el pasado 22 de septiembre, acompañado por su madre. El adolescente figura actualmente como testigo dentro de las diligencias del caso Liceo Naval.

La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo programó para este viernes 9 de octubre la declaración de los cuatro adolescentes que fueron liberados y posteriormente quedaron en condición de testigos. La diligencia busca recoger sus versiones dentro de las actuaciones que continúan por el caso.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Marco Antonio Zamata, señaló que no existe un impedimento para que los menores citados como testigos en el caso 'Liceo Naval' puedan salir del país. Indicó que para la audiencia del próximo viernes pueden asistir presencial o virtualmente y de no asistir la jueza puede ordenar su conducción compulsiva y multar a los padres. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

Audiencia podrá realizarse de manera virtual

Según el abogado, los menores citados pueden participar de la audiencia de manera presencial o mediante una conexión virtual. Esta posibilidad permitiría que el adolescente que se encuentra fuera del Perú pueda intervenir en la diligencia judicial programada para este viernes.

El abogado también explicó que la situación podría cambiar si alguno de los citados decide no participar en la diligencia. Según señaló, la jueza tiene facultades para adoptar medidas frente a una eventual inasistencia injustificada de los adolescentes convocados como testigos.

En ese escenario, Zamata indicó que la autoridad judicial podría ordenar la conducción compulsiva del menor que no acuda a la diligencia. Esta medida implicaría disponer su traslado para que pueda participar en la actuación judicial correspondiente, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista.

Asimismo, el abogado penalista sostuvo que los padres podrían recibir una multa ante una eventual inasistencia. La medida dependería de las decisiones que adopte la jueza respecto de cada situación concreta y de las condiciones establecidas para cumplir con la citación judicial.