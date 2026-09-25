Caso Liceo Naval: Defensoría del Pueblo descarta trato privilegiado para jóvenes internados en 'Maranguita'

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la creciente ola de rumores y la preocupación ciudadana por un presunto favoritismo, la Defensoría del Pueblo se pronunció categóricamente para descartar cualquier tipo de trato diferenciado hacia los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise que se encuentran cumpliendo internamiento preventivo dictado por las autoridades judiciales.

Los menores, implicados en una grave investigación por el presunto delito de abuso sexual, permanecen albergados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como 'Maranguita', bajo estricto cumplimiento de los protocolos regulares.

Defensoría descarta trato 'VIP' tras inspección

Durante una inspección oficial realizada en las instalaciones del recinto, un representante de la Defensoría del Pueblo confirmó haber recorrido personalmente el pabellón denominado "Bienvenida", área donde actualmente se encuentran ubicados los adolescentes. En declaraciones a TVPerú, el funcionario enfatizó que la situación al interior del centro se desarrolla con total normalidad y transparencia.

Para brindar mayores garantías de esta supervisión, la entidad procedió a levantar un acta oficial que documenta de manera detallada las condiciones exactas en las que fueron hallados los jóvenes, dejando constancia legal de la inexistencia de privilegios, comodidades adicionales o separación del resto de la población en fase de ingreso.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Juan José Velásquez, jefe del Programa del Programa para las Personas Privadas de la Libertad de la Defensoría del Pueblo, descartó que exista un trato especial para los 6 escolares del colegio Liceo Naval Almirante Guise en el Centro Juvenil de... pic.twitter.com/uvTaBDNgDt — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

Internos pasan por etapa previa

Por su parte, el vocero y representante del centro juvenil explicó a los medios de comunicación los procedimientos técnicos que justifican la actual ubicación de los investigados. Según detalló, los estudiantes se encuentran atravesando el "Programa Uno", el cual constituye una fase obligatoria de inducción y diagnóstico para cualquier nuevo ingreso.

Una vez culminada esta etapa de evaluación inicial, un equipo técnico especializado será el encargado de determinar a cuál de los programas regulares (dos, tres o cuatro) serán derivados los menores para continuar con su proceso.

Las autoridades del centro hicieron especial hincapié en que el tratamiento brindado a los jóvenes infractores a nivel nacional es estrictamente igualitario, sin distinción de su procedencia o la naturaleza mediática de su caso

Como prueba de ello, se reveló que los escolares del Liceo Naval comparten el mismo espacio de inducción con otros adolescentes recién internados, incluyendo un grupo de menores que llegó desde la ciudad de Trujillo el mismo día. Al ser el único ambiente destinado para la fase de diagnóstico, la convivencia compartida es inevitable y obligatoria.

Esta, junto a otras múltiples inspecciones institucionales y las actas documentales levantadas garantizarían que los menores del Liceo Naval están sometidos a las mismas normativas que cualquier otro interno en Maranguita, buscando desmentir así las especulaciones de favoritismo y reafirmando el principio de igualdad dentro del sistema de rehabilitación juvenil.