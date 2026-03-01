Congreso: Cinco comisiones sesionarán este lunes 2 de marzo en el inicio de la segunda legislatura ordinaria

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras haberse llevado a cabo la semana de representación durante la última semana de febrero, diversas comisiones del Congreso de la República volverán a sesionar desde este lunes 2 de marzo, a la espera de la instalación de la segunda legislatura ordinaria de Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

De acuerdo con el portal de sesiones de comisiones, son cinco los grupos de trabajo parlamentario los que abordarán diferentes temas en beneficio de la población, en el inicio de la segunda etapa del último quinquenio legislativo.

¿Qué comisiones sesionarán?

De acuerdo con portal de agenda parlamentaria, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología sesionará desde las 9:00 a. m. en la sala Carlos Torres y Torres Lara, donde por ejemplo, se pondrá a debate y votación el predictamen recaído de los proyectos de Ley 13415/2025-CR y 13511/2025-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que declara el Día Nacional de la Ciberseguridad todos los 30 de noviembre de cada año.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría hará lo propio desde las 11:00 a. m., donde se presentará el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, a fin de que informe las acciones adoptadas con respecto al caso de la mujer gestante que dio a luz en los pasillos del Hospital de Yungay.

Asimismo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones empezará a sesionar a partir de las 2:00 p. m., donde entre otros temas en agenda, se pondrá a debate el informe de archivo del proyecto de ley que autorizaba al MTC la renegociación de la eliminación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Del mismo modo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas abordará desde las 3:00 p. m. el predictamen que propone declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial.

Asimismo, la Cultura y Patrimonio Cultural empezará su sesión desde las 4:00 p. m. y uno de sus principales temas a tratar es el Proyecto de Ley N.º 11560/2024-CR que declara al ingeniero Enrique Torres Belón como Político Puneño del Bicentenario.

Jefa del gabinete espera lograr el voto de confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que los ministros de Estado ya se encuentran trabajando en el proyecto que derivará en el pedido de voto de confianza del gobierno del presidente José María Balcázar.

En ese sentido, la jefa de la PCM anunció que en los próximos días se reunirá con las diferentes bancadas del Parlamento para explicar su propuesta, esperando que el resultado de los encuentros puedan ser positivos.

"Las iniciaremos con el presidente del Congreso y después con las fuerzas políticas. Confío en que los congresistas van a poner por delante el interés de todos los peruanos y que no van a condicionar su apoyo", indicó en una entrevista a El Comercio.

De esta manera, el Congreso empieza a asumir funciones en su última etapa del quinquenio, quedando a la expectativa de cuando el Ejecutivo solicitará el voto de investidura.