RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Aplazan audiencia

Caso Lizeth Marzano: Suspenden audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar para el martes 3 de marzo

El Poder Judicial decidió suspender el debate de prisión preventiva, tras el pedido de César Nakazaki, defensa de Adrián Villar, para revisar nuevos informes policiales que afirma no haberle llegado.

El Juzgado concedió el plazo de 24 horas para que defensa de Villar revise nueva
El Juzgado concedió el plazo de 24 horas para que defensa de Villar revise nueva (Composición Exitosa)

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 01/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado en el caso de la muerte de Lizeth Marzano, quedó suspendida este domingo por decisión del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. estar se reanudará el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m.

La defensa técnica de Villar, asumida por el abogado César Nakazaki, solicitó un día hábil para revisar un informe policial que recién habría sido incorporado a la carpeta fiscal. Según explicó, el documento no estaba disponible hasta la noche del sábado, lo que impedía ejercer una defensa adecuada.

Desarrollo de la audiencia

La sesión, realizada de manera virtual, contó con la presencia de Villar, quien se identificó al inicio, así como de sus padres, Marcela Chirinos AyalaRubén Villar Froletz.

El fiscal Henry Zavaleta Polo expuso que la DIVPIAT entregó un informe sobre las pericias del accidente, donde se constató que Villar habría contactado a Juan Gilberto Montenegro, padre de su expareja.

Adrián Villar permanece en custodia policial tras vencer las 72 horas de su detención preliminar
Lee también

Adrián Villar permanece en custodia policial tras vencer las 72 horas de su detención preliminar

Sin embargo, en la revisión del celular no figuraban llamadas ni mensajes, lo que llevó a la Fiscalía a plantear la hipótesis de una posible eliminación de evidencia. Nakazaki cuestionó también otro informe policial que señalaba que Villar planeaba viajar a Cajamarca, calificándolo de falso.

Debate sobre el aplazamiento

El fiscal se opuso al pedido de suspensión, argumentando que la defensa ha mantenido un rol activo y debía conocer los documentos. No obstante, el juez consideró que la solicitud era entendible y resolvió declarar infundado el requerimiento del Ministerio Público contra el aplazamiento.

"Procedemos a instalar la audiencia tal como se ha establecido, dentro del plazo. Fiscalía va a emitir su requerimiento y luego se va a suspender la audiencia por el término que está solicitando la defensa para que pueda sustentar debidamente el requerimiento", señaló el magistrado.

Caso Lizeth Marzano: Abogado de Marisel Linares niega "actos de encubrimiento"
Lee también

Caso Lizeth Marzano: Abogado de Marisel Linares niega "actos de encubrimiento"

Ambas partes aceptaron finalmente la decisión y la Fiscalía tuvo 30 minutos para presentar su requerimiento de prisión preventiva. Tras concluir con la presentación, la audiencia quedó suspendida hasta este martes 3 de marzo.

El aplazamiento significa que la prisión preventiva contra Villar no se resolverá aún. La estrategia de Nakazaki busca ganar tiempo para revisar los nuevos informes y cuestionar la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. El caso, por su impacto mediático y social, se perfila como uno de los más seguidos en el ámbito judicial peruano.

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar en el caso Lizeth Marzano quedó suspendida tras el pedido de su defensa. El juez Farfán Calderón aceptó otorgar un plazo adicional, por lo que la decisión sobre si Villar será recluido aún está pendiente.

Temas relacionados #Fiscalía Adrián Villar audiencia César Nakazaki divpiat juez Lizeth Marzano prisión preventiva suspenden

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA