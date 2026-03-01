¡Hasta los 33°C! Regiones de la sierra registrarán aumento de la temperatura en el inicio de marzo, según Senamhi

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la sierra peruana registrará un aumento de la temperatura en las próximas horas. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar tus medidas de prevención.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este nuevo episodio en el marco de la temporada de verano 2026 entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo. Durante periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

En ese sentido, el aumento de la sensación térmica se sentirá en las regiones de: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De esta manera, para el día de mañana, lunes 2 de marzo, se prevén temperaturas máximas entre valores de 18°C y 33°C en la sierra norte, entre 18°C y 33°C en la sierra centro y valores entre 13°C y 32°C para la sierra sur.

Asimismo, para el martes 3 de marzo se estiman temperaturas máximas entre valores de 18°C y 32°C en la sierra norte, entre 17°C y 32°C en la sierra centro y entre 12°C y 31°C en la sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante la tarde.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 02 al 03 de marzo, se espera el incremento de temperatura diurna en la #Sierra.



✅ Este incremento estará acompañado de ráfagas de viento.



📲 https://t.co/d2HvlxPKX5 pic.twitter.com/Gm22YLn9Rc — Senamhi (@Senamhiperu) March 1, 2026

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud, en especial de la sierra del Perú.