¿Quién es Francesa Montenegro, la exnovia de Adrián Villar, que se reunió con él la noche del accidente?

Francesca Montenegro es el nombre de una TikToker que se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la relación que tuvo con Adrian Villar, presunto responsable de la muerte de Lizeth Marzano. La joven acudió a la Policía la mañana de ayer para dar sus declaraciones. En esta nota te contamos quién es y cuál es su trayectoria en el mundo digital.

¿Quién es Francesca Montenegro, exnovia de Adrian Villar?

Magaly TV, La Firme elaboró un reportaje sobre la trayectoria de Francesca. Se trata de una influencer apasionada por las redes sociales y, especialmente, por la moda. Su pasión por el mundo digital la llevó a acumular una gran comunidad: 170,000 seguidores en TikTok y más de 72,000 en Instagram.

Francesca siempre ha tenido un gusto especial por los viajes e incluso realizó sus estudios superiores de moda en Florencia, Italia. A sus cortos 21 años ha vivido una temporada en Europa mientras estudiaba y fue en el Viejo Continente donde empezó a publicar blogs, que luego consolidó con su llegada a Lima.

Francesca se volvió tan popular que llegó a realizar videos publicitarios para diversas marcas, recomendando especialmente ropa y experiencias ligadas al estilo de vida. También tuvo un pódcast con sus amigas y asistía frecuentemente a eventos patrocinados.

La influencer siempre se ha mostrado muy cercana a sus padres e incluso había viajado con ellos, mostrándolos frecuentemente en redes. Justamente la mañana de ayer acudió con ellos a dar sus declaraciones a las autoridades y luego habló brevemente con la prensa para desligarse completamente de Adrian Villar. Actualmente Francesca ha desactivado todas sus redes sociales.

Agencia despide a Fran Montenegro

Este martes, nuevas imágenes de cámaras de seguridad desmintieron la versión de Villar Chirinos, que señalaba que había entrado en shock tras el atropello. En su lugar, este se había encontrado con su padre Rubén Villar, la periodista Marisel Linares, Montenegro y el padre de Montenegro.

De esta forma, la influencer automáticamente podría ser considerada como persona involucrada en la investigación del caso, según el abogado de la familia de la víctima.

Ante ello, la prestigiosa agencia de influencers educativos y corporativos emitió un comunicado donde anunciaron el fin del vínculo laboral con Francesca Montenegro, quien cuenta con más de 72 mil seguidores en Instagram.

"Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata", señalaron.

Mientras las investigaciones continúan, el nombre de Francesca Montenegro ha quedado inevitablemente vinculado al caso que mantiene en vilo a la opinión pública. La influencer busca marcar distancia y continuar con su vida, aunque la polémica ha impactado directamente en su imagen y exposición mediática.