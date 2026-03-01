ATU anuncia últimos días del servicio playero del Metropolitano hacia Agua Dulce y Ancón

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el servicio playero del Metropolitano, que conecta a los veraneantes con las playas de Agua Dulce y Ancón, se encuentra en sus últimos días de operación.

Este servicio especial, implementado durante la temporada de verano, ha permitido que miles de limeños y visitantes se trasladen de manera segura y económica hacia los balnearios más concurridos de la capital.

Inicio del servicio

El servicio playero del Metropolitano comenzó a operar a inicios de enero, como parte de la estrategia de la ATU para atender la alta demanda de transporte hacia las playas durante la temporada de calor. La ruta inicial conectaba directamente con Agua Dulce, uno de los balnearios más tradicionales y concurridos de Lima.

Semanas después, la ATU anunció la ampliación del servicio hacia Ancón, específicamente hasta la playa Las Conchitas, lo que permitió que más veraneantes del norte de Lima tuvieran acceso directo a la costa sin necesidad de utilizar transporte informal o vehículos particulares.

Esta extensión fue celebrada por los usuarios, ya que ofreció una alternativa segura y ordenada para llegar a uno de los balnearios más populares de la capital.

¡Atención, usuarios!



Los Servicios Playeros del Metropolitano operarán hasta el 8 de marzo en Ancón y hasta el 15 de marzo en Agua Dulce.



Esta medida se adopta ante el inicio de clases escolares dispuesto por el Ministerio de Educación (Minedu) el 16 de marzo.

Un servicio pensado para los veraneantes

El servicio playero fue diseñado para facilitar el acceso a las playas en los meses de mayor afluencia. Con buses que parten desde puntos estratégicos de la ciudad, los usuarios pudieron evitar el tráfico y disfrutar de un transporte directo hacia los balnearios.

La ATU destacó que la iniciativa buscó promover el uso del transporte público en lugar de vehículos particulares, reduciendo la congestión vehicular y ofreciendo una alternativa más sostenible.

Lectura interpretativa

La culminación del servicio playero refleja la planificación estacional de la ATU, que busca atender la demanda de transporte en épocas específicas. Al mismo tiempo, pone en evidencia la necesidad de contar con más alternativas de movilidad hacia zonas recreativas, especialmente en una ciudad donde el tráfico es un problema constante.

El anuncio también marca un recordatorio para los usuarios: aprovechar las últimas semanas de operación antes de que culmine la temporada.

El servicio playero del Metropolitano entra en su etapa final. La ATU exhortó a los usuarios a aprovechar los últimos días de esta alternativa de transporte hacia Agua Dulce y Ancón, que ha sido clave para facilitar el acceso a las playas durante el verano limeño.