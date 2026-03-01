Icónico PERSONAJE regresa a 'Al Fondo Hay Sitio' y desata furor en redes: "Después de casi 10 años"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Alessandra Denegri regresó a la emblemática serie peruana "Al Fondo Hay Sitio", en su nueva temporada en este 2026, noticia que emocionó a cientos de seguidores y desató un verdadero revuelo en redes sociales este domingo.

Denegri, quien interpretó durante años al personaje de Cayetana Bogani, confirmó su retorno en sus redes sociales, hecho que provocó reacciones llenas de nostalgia y alegría entre los usuarios.

"Es oficial - Después de casi 10 años Cayetana está de vuelta", escribió la actriz en un post en su perfil de Instagram.

Según el avance de 'Al fondo hay sitio' vemos a Joel Gonzales y Macarena completamente felices, esperando el nacimiento de su bebé en su nuevo hogar. Sin embargo, la escena da un giro inesperado cuando se muestra a Cayetana Bogani dentro de una tienda vestida de negro y comprando una sierra eléctrica.

"Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?", le preguntan a Cayetana, a lo que ella contesta: "Para recuperar un viejo amor", dando a entender que buscará recuperar su relación con Joel Gonzales.

El retorno de ese personaje, exnovia de Joel Gonzales y que ahora interferirá en su romance con Macarena, desató un fuerte revuelo en las redes sociales: "Mi amor platónico", "Volvió la chamaquita", "Una de mis personajes favoritas de la serie" fueron algunos de los cientos de comentarios en Instagram.

El regreso de Denegri marca un hito para la historia de la serie peruana, ya que su personaje se ganó el aprecio del público desde sus primeras apariciones. Tras casi una década de ausencia en la pantalla, la actriz vuelve a la ficción.

La expectativa por el regreso de Cayetana Bogani también generó debates entre los seguidores, ya que algunos esperaban la reaparición de la actriz Nataniel Sánchez en el papel de Fernanda de las Casas. Sin embargo, hasta el momento, la producción no ha anunciado esa posibilidad.

¿Quién es Alessandra Denegri?

Alessandra Denegri es modelo y actriz de 39 años. Estuvo radicando en el extranjero los últimos seis años y volvió al Perú a retomar su faceta artística. No solo ganó popularidad con la serie "Al fondo hay sitio".

La carrera de Denegri comenzó en el modelaje, pero su debut como actriz llegó con la telenovela "Besos robados". Desde entonces, ha trabajado en producciones como "Graffiti", "Corazón de fuego", la serie chilena "Prófugos", la cinta "Barrio Universitario", así como en películas nacionales como "La herencia" y "El demonio de los Andes". Además, su versatilidad la llevó a probarse en el teatro y en realities de baile televisivos.